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Шоу-бизнес
Тысяча любовниц, чувства к Понаровской и счастье молодой женой: личная жизнь ловеласа Павлиашвили

Тысяча любовниц, чувства к Понаровской и счастье молодой женой: личная жизнь ловеласа Павлиашвили

29 июня Сосо Павлиашвили отмечает день рождения. Сейчас, в свои 58 лет, артист не похож на того донжуана и бабника, каким его знали раньше. Последние годы сердце Павлиашвили принадлежит только одной женщине.
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Уже не один десяток лет Сосо Павлиашвили радует слушателей проникновенными песнями о любви. С этим чувством артист знаком не понаслышке. Больше 20 лет певец живет вместе с красавицей-женой, которую буквально носит на руках и боготворит. В жизни Павлиашвили было много мимолетных интрижек и даже один неудачный брак, однако только рядом с Ириной ему удалось найти свое счастье.

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 Иосиф (Сосо) Раминович Павлиашвили

Иосиф (Сосо) Раминович Павлиашвили певец, актер

В молодости Сосо Павлиашвили зарекомендовал себя как неисправимый ловелас. Артист без стеснения признавался, что у него было около тысячи женщин. Несмотря на это, по-настоящему серьезные отношения в жизни композитора случались всего дважды. Первые из них закрутились, когда он только вернулся из армии.

Будущую супругу, пианистку Нино Учанейшвили, артист встретил в консерватории. В середине 80-х влюбленные поженились, а спустя пару лет в семье случилось прибавление. У пары родился сын, которого назвали Леван. Хотя Павлиашвили души не чаял в наследнике, уделять ребенку время ему удавалось нечасто. Сын был совсем маленьким, когда карьера певца резко пошла в гору.

В 90-х Сосо Павлиашвили познакомился с Ириной Понаровской. Артисты пели дуэтом, много выступали и даже ездили в совместные туры по стране. Публика не могла отвести взгляд от яркого тандема и была уверена, что между исполнителями завязался роман. Сложно представить, что чувствовала в этот момент Нино, которая почти не видела мужа.

Официально свой роман с Понаровской Павлиашвили не подтвердил, однако не стал скрывать, что испытывал к ней светлые чувства. Впрочем, причин для ревности в семье артиста хваталось и без его обворожительной коллеги. Как признавался Сосо, он много изменял жене. Окончательно брак рухнул в 2003 году, когда наследнику супругов было 15 лет. К счастью, им удалось разойтись без скандалов и сохранить дружеские отношения.

Вторая супруга, Ирина Патлах, появилась в жизни композитора, когда ей было 16 лет. Юная девушка занималась в театральном кружке по соседству со студией звукозаписи артиста и подошла к нему, чтобы взять автограф. Сосо не только исполнил просьбу Ирины, но и пригласил ее в свой коллектив. Со временем дружба переросла в романтические отношения.

Артист быстро понял, что влюбился без памяти, однако еще не раз убеждал избранницу уйти от него. В 1996 году Павлиашвили попал в аварию, после которой уже не был уверен в завтрашнем дне – его мучили приступы эпилепсии. Кроме того, родители Ирины поначалу не одобрили ее союз с певцом.

Несмотря на все преграды, девушка не бросила любимого мужчину. Приступы Сосо закончились, когда возлюбленная подарила ему дочку Лизу. Девочка родилась в 2004-м, а спустя четыре года на свет появилась ее младшая сестренка Сандра.

За 20 с лишним лет совместной жизни супругам удалось построить крепкую семью. Павлиашвили называет жену, которая моложе его на 17 лет, "божьим даром" и благодарит судьбу за встречу с ней. Влюбленные до сих пор не узаконили свои отношения официально, зато обвенчались в церкви. Певец звал Ирину замуж, но она не спешит в ЗАГС – не хочет спугнуть счастье.

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Сосо Павлиашвили. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 июня 2022, 07:04 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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