"Предательство": Павлиашвили признался в изменах жене

Грузинский певец Сосо Павлиашвили выдал страшную тайну.

Программа "Судьба человека" по-новому раскрывает характеры известных людей, которые прожили бурную насыщенную жизнь. Героем свежего выпуска передачи стал исполнитель хита "Небо на ладони" Сосо Павлиашвили.

В 2020 году мужчина обвенчался со своей бэк-вокалисткой Ириной Патлах. Возлюбленная артиста 20 лет ждала, когда он поведет ее под венец. Женщина помогла певцу восстановить здоровье после тяжелой аварии и избавиться от приступов эпилепсии.

Задолго до встречи с нынешней избранницей Сосо Павлиашвили был женат на пианистке по имени Нино. В браке с ней мужчина прошел огонь и воду, пробился к славе и завоевал огромную популярность. Как уточнил вокалист на шоу "Судьба человека", супруга подарила ему сына и семейный уют.

Когда певец гастролировал, Нино терпеливо ждала его и скучала, но муж не хранил ей верность. Красивые девушки гонялись за ним толпами. Слишком велик был соблазн пойти налево.

"Измена — это предательство. Я предавал Нино. Я это осознаю и всегда прошу у Бога прощения за ту боль, которую я доставлял ей", — объявил Сосо Павлиашвили.

Артист расстался с Нино, когда у нее заболела мать. К тому времени супруги стали друг от друга слишком далеки. Певец до сих пор не теряет контактов с женой. Иногда она приезжает к сыну в Москву, и живет с Сосо Павлиашвили под одной крышей. "Просто как родня, а по-другому невозможно и не будет никогда", — заявил певец.