Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Адские муки: Изуродованный сын Яковлевой сжег почерневшую кожу
Обнародовано имя нового супруга Зудиной: Впервые вышли в свет
"Мерзкое личико": Женоподобного сына Королевой смачно выпороли
"Похожа на похабного отца": дочь Панина облили помоями
партнеры
Понедельник
4 октября
Лента новостей
17:06
Адвокат сообщил об отказе Саакашвили от экстрадиции на Украину
16:50
"Измены на стороне": Тодоренко оприходовала коллегу после ссоры с Топаловым
16:38
Актер Николай Лещуков назвал имя убийцы Игоря Талькова
16:37
Под Москвой сотрудник ДПС выстрелил в грудь сослуживцу во время остановки машины
16:33
Разочарованный бывший муж Бородиной обратился к дочери: Принцев нет!
16:19
Стеклов о трагичной участи Петрова: Начинают выжимать его до последнего
16:10
Песков рассказал об отношении Путина к возможной встрече с Зеленским
15:54
"Очень острая тема": жена Павлиашвили о судьбе наследниц
15:51
О чем должен знать современный пиарщик
15:46
"Уроды!": Влипшего в секс-скандал известного певца экстренно госпитализировали
15:46
Слухи об измене Карпович и интрижке с Бледанс: что известно о звезде "Кадетства" Аристархе Венесе
15:44
Изменившаяся до неузнаваемости Воробей ошарашила россиян: В глазах печаль
15:30
"Бесполезно рыпаться": Меньщиков рассказал о всеобщем чипировании после прививки Бони
15:16
"Пугачиха тащит любовника": Буйнов ответил на слухи об интимной связи с Примадонной
15:15
Ушедшая от Плющенко молодая красотка высказалась о конкурентке
15:04
В России отменены все массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса
14:52
"Извинилась": наставница Кабаевой покаялась за хамство по отношению к юным гимнасткам
14:45
"Живет с нянечкой на одну пенсию": Березин о горькой судьбе похоронившей сына 81-летней Моргуновой
14:45
Шаляпин попался на колоссальных тратах после смерти жены-миллионерши
14:20
"Ничего не изменилось": Песков заявил о провале прививочной кампании
14:20
Стало известно о новых увлечениях потерявшего жену Шаляпина: Пять богатых женщин
13:49
Винокур врезал оскорбившей "Аншлаг" Воробей
13:37
Оскорбившего Гузееву Харламова разнесли в пух и прах: Он же тупой!
13:07
В Госдуме обсуждают отмену подоходного налога для некоторых россиян
13:05
"Думала, что умру": Суханкина перенесла жуткие мучения
12:59
Проблемы с мужем?: Добровольская раскрыла причину резкого похудения
12:43
55-летняя Вележева публично заявила о бурном романе с Корчевниковым: Давай признаемся!
12:37
Меня слили в угоду фаворитке Градского: звезда "Голоса" о подковерных играх и любимчиках наставников
12:30
В России выявили почти 26 тысяч новых случаев COVID-19
12:13
"Все!": довольный Охлобыстин показал видео из ЗАГСа
11:53
Яркая личная жизнь и ранний уход Виталия Соломина
11:49
В Подмосковье пенсионеру отрубили голову мечом
11:44
В жизни дочери Началовой произошли серьезные изменения: До сих пор текут слезы
11:44
"На грани": запустившая себя звезда "Друзей" повергла в шок измученным видом
11:07
В Москве появилось жилье площадью 9 квадратных метров
11:07
Жена умоляет Хабенского зачать ей сына
11:05
Королева диско: 71-летняя вдова Кобзона порвала танцпол на ночной дискотеке
10:58
Карина Мишулина о странной смерти отца: Его раньше времени отключили от аппарата
10:53
Киркоров подложил свинью беззащитному Чумакову: Тебе хана!
10:35
Президент неожиданно в разгар вечеринки подарил ошарашенной Веденеевой звание "Народной артистки"
10:26
Метеоролог пообещал жителям Центральной России продолжение "золотой осени"
10:25
"Надеюсь, меня не сглазили": Виктория Боня рассказала о состоянии после прививки
09:57
Раскрыты ужасающие детали внезапного ухода Панина: Тысячи долларов и психотропные вещества
09:26
Любовник Жанны Фриске удивил громким возвращением на публику
09:03
Офшоры и миллиарды от олигарха: сенсационная утечка о тайных богатствах Зеленского
08:48
Опешившая Гагарина влепила смачную пощечину бывшему мужу: Врет об отношениях с дочерью
08:44
"Был эдаким фаворитиком": вскрылась тайная связь Пугачевой с молодым певцом
06:47
Грузия – Украина – Грузия: чем известен беглый политик Саакашвили
04:31
Беременную Рапунцель из "ДОМа-2" затравили за исчезающий живот
02:14
Воля и Мартиросян проболтались об огромных заработках в Comedy Club
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пугачевой врезали в эфире федерального телеканала
"Спряталась за кресло": Пугачевой пришлось скрываться от камер из-за откровенной одежды
Макеева страдает после тяжелой болезни: Это фатально
"Счастливая, красивая": Шаляпин выложил видео с уже покойной женой
Известный актер влепил Бузовой пощечину: Это пошло
"Был эдаким фаворитиком": вскрылась тайная связь Пугачевой с молодым певцом
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Очень острая тема": жена Павлиашвили о судьбе наследниц

"Очень острая тема": жена Павлиашвили о судьбе наследниц

Фестиваль "Бархатный сезон" в гранд-отеле "Жемчужина" уже по традиции открылся вечером памяти Иосифа Кобзона. На сцену Летнего театра Сочи вышли друзья и коллеги артиста. Среди них был и Сосо Павлиавшили. Пока певец радовал зрителей, корреспондент "Дни.ру" за кулисами поговорил с его красавицей-женой Ириной Патлах.
прочитано 880 раз

У Ирины и Сосо две очаровательные дочки – 16-летняя Елизавета и 13-летняя Сандра. Еще недавно артист рассказывал о них: "Моя старшая дочь хорошо рисует. Она даже оформила обложку моего диска. Недавно стала брать уроки игры на гитаре. Ей очень нравится хард-рок! Что касается младшей, 11-летней Сандры, она занимается в детской студии. При этом я дочек никуда не толкаю, не продвигаю, у них нет блата. Зачем? Они и так талантливы!".

ПО ТЕМЕ

"Мы – родные люди": Сосо Павлиашвили съехался с бывшей женой

"Отговаривать не буду!": Павлиашвили о непростом выборе наследников

 Иосиф (Сосо) Раминович Павлиашвили

Иосиф (Сосо) Раминович Павлиашвили певец, актер

А как сегодня складывается судьба наследниц? "Лиза пошла учиться на художника-мультипликатора, благо, что рядом с домом колледж ВГИКа, это прекрасная база, – рассказала супруга Павлиашвили. – Она вообще удивительным образом выражает свой внутренний мир – вместе с Сосо обожает слушать тяжелый рок. А мы, в свою очередь, делаем все, чтобы дети в своих интересах находили отклики в родных, чтобы не было желания идти и где-то тусоваться".

Фото: Пресс-служба

"Тема родителей и детей – очень острая, – продолжает Ирина. – Именно поэтому мы стараемся максимально быть не просто в курсе увлечений наших детей, а быть у них внутри, чтоб принимать их мир со всеми тараканами, вкусами, пристрастиями, сложностями".

Фото: Пресс-служба

По заверению Ирины, звездность отца Лизе никак не мешает. "Она очень добрый и тактичный человек, она невероятно добрая и справедливая, – пояснила Патлах. – Хотя из-за рокерской внешности и любви ко всему черному – сейчас у нее такой период – внешне производит впечатление жесткого человека".

Фото: Пресс-служба

При этом мать рада, что дочь не стремится на сцену. "У нее нет ни малейшего желания быть на виду, - пояснила Ирина. – Лиза не любит шоу-бизнес – она совсем другой человек".

Фото: Пресс-служба

Что же касается младшей дочери, то тут ситуация иная. "Сандра хватается за все, любит быть на виду, она такая маленькая актриса, – признается Ирина. – Удивительным образом находит подход ко всем членам семьи без скандалов. Я пока не знаю, кем она станет – важнее, чтобы дети выросли порядочными и честными. А дальше уже – их право выбирать путь".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Пресс-служба
Автор: 4 октября 2021, 15:54

комментарии

Ответить:

Просто проходила мимо
Пожаловаться Ответить
Aвтор так младшей дочери 13 или 11 лет🤷‍♀️🤦‍♀️😊дни.ру вы уж там определитесь сначала
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Президент неожиданно в разгар вечеринки подарил ошарашенной Веденеевой звание "Народной артистки"

Удивлению нет предела
Сериалы

"Все!": довольный Охлобыстин показал видео из ЗАГСа

Актер выдал замуж вторую дочь
Шоу-бизнес

"Надеюсь, меня не сглазили": Виктория Боня рассказала о состоянии после прививки

Поставившая импортную вакцину звезда захворала

Шоу-бизнес

Шаляпин попался на колоссальных тратах после смерти жены-миллионерши

Певец спохватился

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
Гороскоп на октябрь 2021 года
Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов

Здоровье

В России отменены все массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса
"Ничего не изменилось": Песков заявил о провале прививочной кампании
В России выявили почти 26 тысяч новых случаев COVID-19
Коронавирус в России установил трехмесячный рекорд заболеваемости

Спорт

Ушедшая от Плющенко молодая красотка высказалась о конкурентке
"Извинилась": наставница Кабаевой покаялась за хамство по отношению к юным гимнасткам
"Мозг затуманивается": фигуристка Волосожар раскрыла правду о "наркотике"
Растоптанный Карпиным Дзюба наплевал на сборную России после скандала с рукоблудием

Регионы

Под Москвой сотрудник ДПС выстрелил в грудь сослуживцу во время остановки машины
В Свердловской области отделение полиции затопило кипятком
В ЯНАО мужчина убил коллегу доской
В Приамурье пенсионер устроил стрельбу возле своего дома
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+