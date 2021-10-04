"Очень острая тема": жена Павлиашвили о судьбе наследниц

Фестиваль "Бархатный сезон" в гранд-отеле "Жемчужина" уже по традиции открылся вечером памяти Иосифа Кобзона. На сцену Летнего театра Сочи вышли друзья и коллеги артиста. Среди них был и Сосо Павлиавшили. Пока певец радовал зрителей, корреспондент "Дни.ру" за кулисами поговорил с его красавицей-женой Ириной Патлах.

У Ирины и Сосо две очаровательные дочки – 16-летняя Елизавета и 13-летняя Сандра. Еще недавно артист рассказывал о них: "Моя старшая дочь хорошо рисует. Она даже оформила обложку моего диска. Недавно стала брать уроки игры на гитаре. Ей очень нравится хард-рок! Что касается младшей, 11-летней Сандры, она занимается в детской студии. При этом я дочек никуда не толкаю, не продвигаю, у них нет блата. Зачем? Они и так талантливы!".

А как сегодня складывается судьба наследниц? "Лиза пошла учиться на художника-мультипликатора, благо, что рядом с домом колледж ВГИКа, это прекрасная база, – рассказала супруга Павлиашвили. – Она вообще удивительным образом выражает свой внутренний мир – вместе с Сосо обожает слушать тяжелый рок. А мы, в свою очередь, делаем все, чтобы дети в своих интересах находили отклики в родных, чтобы не было желания идти и где-то тусоваться".

"Тема родителей и детей – очень острая, – продолжает Ирина. – Именно поэтому мы стараемся максимально быть не просто в курсе увлечений наших детей, а быть у них внутри, чтоб принимать их мир со всеми тараканами, вкусами, пристрастиями, сложностями".

По заверению Ирины, звездность отца Лизе никак не мешает. "Она очень добрый и тактичный человек, она невероятно добрая и справедливая, – пояснила Патлах. – Хотя из-за рокерской внешности и любви ко всему черному – сейчас у нее такой период – внешне производит впечатление жесткого человека".

При этом мать рада, что дочь не стремится на сцену. "У нее нет ни малейшего желания быть на виду, - пояснила Ирина. – Лиза не любит шоу-бизнес – она совсем другой человек".

Что же касается младшей дочери, то тут ситуация иная. "Сандра хватается за все, любит быть на виду, она такая маленькая актриса, – признается Ирина. – Удивительным образом находит подход ко всем членам семьи без скандалов. Я пока не знаю, кем она станет – важнее, чтобы дети выросли порядочными и честными. А дальше уже – их право выбирать путь".