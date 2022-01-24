Странному поступку Павлиашвили нашли оправдание

Блогер Кристина Босс высказалась о скандале, в который попал Сосо Павлиашвили.

На днях Сосо Павлиашвили шокировал россиян заявлением. Оказалось, певец изменял своей первой жене. "Я предавал Нино. Я это осознаю и всегда прошу у Бога прощения за ту боль, которую я доставлял ей. Я, как мужчина, это признаю. Конечно же, я был виноват", – не сдержал эмоций исполнитель.

Некоторые поклонники осудили артиста за ошибки, которые он совершал в прошлом. Но нашлись и те, кто встал на его сторону, оправдав это тем, что знаменитость все-таки рассказала правду. Мужчина сам решил быть честным перед аудиторией и не стал ничего скрывать.

"Я считаю, что измены – это плохо. Сосо, конечно, – большой молодец, что признался! Семья – это самое ценное! Я убеждена, он хороший семьянин, каждый мужчина совершает ошибки! Главное их не повторять. Зато спустя года он сознал ошибку и признался. Когда крепкая семья – это не помеха", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Кристина Босс.

Также блогер попытался предположить, в чем была причина такой любвеобильности молодого грузина. Конечно, иногда в молодости некоторые могут пойти налево. Сосо Павлиашвили не стал исключением.

"Много мужчины кавказкие любят внимание женщин, главное – не пачкать репутацию и не копаться в грязном белье", – подытожил эксперт.