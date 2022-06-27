"Целовать и гладить готов": Басков притащил к гробу любимого охапку цветов

В Москве прощаются с экс-солистом группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым. Певец скончался на 49-м году жизни. Причина смерти – обширный инфаркт. Горюют не только поклонники, но и коллеги по цеху. Проститься с любимым товарищем на Троекуровском кладбище пришел народный артист России Николай Басков.
Он притащил к гробу Шатунова охапку цветов. Басков посчитал уместным принести букет белых роз, помня, что на пике своей карьеры Юрий пел: "Я их так хочу согpеть теплом, но белые pозы у всех на глазах я целовать и гладить готов". Впрочем, не только Николай положил эти цветы у гроба коллеги. Зал прощаний завален белыми розами.
Напомним, с Шатуновым прощаются на Троекуровском кладбище два дня. В первый день гроб стоял открытым, а во второй – закрытым. В понедельник вечером тело Юрия кремируют. Семья артиста отвезет часть праха в Германию.
Ранее Николай Басков выразил соболезнования близким и поклонникам Юрия Шатунова и назвал произошедшее шоком. В своем телеграм-канале народный артист назвал экс-солиста группы "Ласковый май" нашими детством, юностью и зрелостью. Слова 45-летнего певца приводили "Дни.ру".