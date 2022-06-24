"Под землей перевернулся": Злющая Собчак вцепилась в глотку Баскову из-за плясок на костях Кобзона

Накануне Тина Канделаки удивила народ неожиданным заявлением: теледива вдруг вспомнила о голосе покойного Иосифа Кабзона, на пьедестал которого никто не мог взобраться – до недавнего времени. Закадычная подруга Ксении Собчак заявила, что достойная замена артисту нашлась в лице Николая Баскова.
Многие это сравнение посчитали странным. Кто-то из пользователей решил, что Николай Басков, попав под такую аналогию, образно выражаясь, пляшет на костях покойного певца. Кажется, солидарна оказалась и супруга Константина Богомолова, которая, прочитав пост Тины Канделаки, вцепилась в глотку несчастному "натуральному блондину".
"Где-то под землей перевернулся Кобзон..." – написала злющий комментарий в своем микроблоге Ксения Собчак.
Более того, она решила бросить камень в огород Николая Баскова не только из-за его вокальных данных, но и его неумения отказывать высокопоставленным людям: мол, Иосиф Кобзон, тесно общаясь с властью, мог сказать ей "нет", а вот артист такими поступками похвастаться не может.
За последний выпад в адрес Николая Баскова скандально известная журналистка получила по шапке от пользователей. Ее мигом обвинили в том, что она пытается усидеть на двух стульях, зарабатывая в России и оплевывая все, что с ней связано, намеками – чтобы ей, якобы, не перекрывали кислород.