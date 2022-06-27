"Арендовали для эффектных похорон": Кравец раскрыла тайну элитного гроба Шатунова за 500 тысяч

В Москве простились с Юрией Шатуновым. Всех поразила и роскошь траурной церемонии, число собравшихся поклонников, и гроб за 500 тысяч рублей. Правда, актриса и певица Алена Кравец, полагает, что дорогая домовина могла быть арендована.

Оригинальный черный лаковый гроб, в которой лежал Юра Шатунов, был изготовлен из древесины твердых пород – дуба, ясеня и вишни. Для убранства такого гроба берутся плотные и в то же время мягкие ткани: жаккард, бархат, креп. На боковинах имеются уникальные архитектурные элементы: акант, фестон, рокайль, волюта и другие. Крепежи для крышки гроба, рейлинги и ручки имеют напыление из драгоценных металлов. А на открытые деревянные части гроба наносится лаковое покрытие в несколько слоев, что добавляет прочности изделию.

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Стоит такое ритуальное изделие около 500 тысяч рублей. И странно было бы сжигать такой шикарный гроб в печи крематория вместе с телом Шатунова.

"Мне кажется, такой красивый гроб я видела у кого-то из друзей на похоронах, – говорит Алена Кравец. – Сегодня в мире существует услуга по аренде элитных гробов, которые берут для эффектного прощания, а хоронят или кремируют покойников уже в гробу попроще. Не знаю, как было в случае с Шатуновым, но можно было бы сэкономить таким образом".

Первым идею многоразовых гробов пытался внедрить император Австро-Венгрии, Иосиф II. По его приказу инженеры разработали модель гроба с откидным дном, чтобы сделать церемонию похорон менее затратной. До кладбища умершего провожали в роскошной домовине. А когда гроб опускали в могилу, дно раскрывалось, и тело падало в яму. Иосиф II утверждал, что новинка полезна и для природы. Мол, в земле тело разлагается намного быстрее. Такая экологичная церемония действовала 1784 по 1825 год. А сейчас модель гроба с откидным дном находится в Музее погребальной культуры Вены.