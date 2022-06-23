"Просто шок": Басков вляпался в грязную историю со странной смертью Шатунова

23 июня российский шоу-бизнес потрясла страшная новость: умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов. Артист только недавно смог отсудить права на песни у продюсера Андрея Разина.
Всего несколько дней назад суд постановил забрать у продюсера права на творчество группы "Ласковый май" и отдать их Юрию Шатунову. Бывшие коллеги судились много лет, это была грязная история, но певец добился своего.
Казалось бы, жизнь налаживается. Но внезапно у исполнителя хита "Белые розы" случился обширный инфаркт, спасти его не удалось. На фоне происходящих событий смерть Шатунова выглядит довольно странной.
Певец Николай Басков выразил соболезнования близким и поклонникам Юрия Шатунова и назвал произошедшее шоком. Народный артист России тепло отозвался о коллеге.
"Просто шок. Ушел Юра Шатунов. Наше детство, юность и зрелость", – написал Николай Басков в своем телеграм-канале.
Юрию Шатунову было 48 лет. О месте прощания и похорон станет известно позднее.
Стоит отметить, что российская музыка конца 80-х в основном ассоциируется с группами "Кино", "Наутилусом" или "Аквариумом". Но, на самом деле настоящей эпохой безусловно стала группа "Ласковый май", которая стала королем стадионов. Популярность их была такого уровня, что одновременно по стране гастролировали несколько составов группы. Сейчас это кажется фантастикой.
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