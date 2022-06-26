Теперь бывший: муж узнавшей о беременности Собчак сбежал из страны с любовницей

Ксения Собчак, будучи журналистом, активно развивает социальные сети, сообщая публике различные новости и даже сплетни. Накануне она повергла народ в шок, поведав, что узнала о беременности. Однако, к досаде многих поклонников звезды, речь пойдет не о ней.
В канале в Telegram Ксения Собчак заявила, что ей кто-то нашептал, будто в Кофемании на Кутузовском были замечены Сергей Шнуров с супругой. По сообщению инсайдера, жена артиста беременна.
Кстати, накануне стало известно, куда сбежал теперь уже бывший муж Собчак. Выяснилось, что Максим Виторган вместе с Нино Нинидзе покинули Россию, укатив в солнечную Грузию. Актера и его любовницу засняли в Батуми во время прогулки.
Стоит отметить, что пока что доподлинно неизвестно, навсегда ли артисты покинули Родину. Возможно, влюбленная парочка отправилась в отпуск и вскоре вернется в Россию.
Напомним, Максим Виторган нашел утешение в объятиях молоденькой актрисы после расставания с бывшей ведущей "Дома-2". Пока что пара не узаконила отношения, поэтому Нино временно находится в статусе любовницы. Есть вероятность, что экс-супруг "блондинки в шоколаде" все-таки решит сделать Нинидзе законной женой.