"Модную татуху сделал": 5-летний сын Собчак поверг народ в шок

У Ксении Собчак растет сын, который был рожден в браке с Максимом Виторганом. Мальчику уже пять лет, и выглядит он не по годам взрослым. Так, недавно журналистка поделилась снимком Платона в социальных сетях.
В своем Telegram-канале она выложила фотографию мальчика с летнего отдыха. Наследник звезды вальяжно расположился на лежаке и, по всей видимости, обсыхает после купаний. А на ноге у него красуется татуировка. Правда, не настоящая, а переводная – детская. Стоит отметить, что Платон выглядит гораздо старше своих лет. "Как же подрос уже) Сегодня вывалился первый зуб", – поделилась счастливая мать радостью с поклонниками.
Сын Собчак поверг народ в шок. Подписчики экс-ведущей "Дома-2" завалили ребенка словами восхищения и отметили, что отпрыск Ксении Анатольевны стал совсем уже взрослым. "Красивый такой", "Красавчик. Поздравляю с первым зубиком", "Какой хороший! И модную татуху на ножке сделал", "Какой хороший", "Взрослый стал. Жених почти", "Какой красивый мальчик растет", – написали пользователи сети.
Напомним, Ксении Собчак и Максиму Виторгану не удалось сохранить брак. Несмотря на это, они остались в хороших отношениях. Так, журналистка не препятствует общению сына с отцом и даже с его новой возлюбленной.