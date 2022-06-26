В похоронном доме "Троекурово" началась церемония прощания с Юрой Шатуновым. Траурный зал утопает в белых розах – венки, корзины, букеты. Собравшиеся говорят, что таких роскошных дорогих похорон не было давно.

Работники Троекуровского кладбища уверяют, что таких толп не видели тут много лет. Люди из разных городов страны начали занимать очередь еще с 2 ночи, хотя доступ к гробу был открыт лишь с 10 утра. В итоге к началу гражданской панихиду у траурного зала собралось несколько тысяч поклонников.

"Когда в марте 2019-го здесь прощались с Юлей Началовой, людей было намного меньше, – рассказал охранник кладбища. – Вероятно, просто было очень холодно. Хотя сейчас другая крайность – очень жарко. И все равно к Шатунову людей пришло намного больше. Даже по многометровым металлическим ограждениям, которых три года назад не было, это понятно. Да и песен Началовой никто не пел, помнится, тут же целые концерты устраивают люди". Получается, умерший от инфаркта Шатунов побил убитую сепсисом Началову и роскошью похорон, и число пожелавших проститься.

Белых роз здесь сегодня столько, что, кажется, фанаты опустошили все цветочные магазины Москвы. Правда, возникает логичный вопрос: куда все эти охапки будут девать, ведь похороны праха после кремации состоятся только через несколько дней и в закрытом формате – только для родственников.