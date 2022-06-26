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Шоу-бизнес
Умерший от инфаркта Шатунов побил убитую сепсисом Началову

Умерший от инфаркта Шатунов побил убитую сепсисом Началову

В похоронном доме "Троекурово" началась церемония прощания с Юрой Шатуновым. Траурный зал утопает в белых розах – венки, корзины, букеты. Собравшиеся говорят, что таких роскошных дорогих похорон не было давно.
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Работники Троекуровского кладбища уверяют, что таких толп не видели тут много лет. Люди из разных городов страны начали занимать очередь еще с 2 ночи, хотя доступ к гробу был открыт лишь с 10 утра. В итоге к началу гражданской панихиду у траурного зала собралось несколько тысяч поклонников.

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"Когда в марте 2019-го здесь прощались с Юлей Началовой, людей было намного меньше, – рассказал охранник кладбища. – Вероятно, просто было очень холодно. Хотя сейчас другая крайность – очень жарко. И все равно к Шатунову людей пришло намного больше. Даже по многометровым металлическим ограждениям, которых три года назад не было, это понятно. Да и песен Началовой никто не пел, помнится, тут же целые концерты устраивают люди". Получается, умерший от инфаркта Шатунов побил убитую сепсисом Началову и роскошью похорон, и число пожелавших проститься.

Белых роз здесь сегодня столько, что, кажется, фанаты опустошили все цветочные магазины Москвы. Правда, возникает логичный вопрос: куда все эти охапки будут девать, ведь похороны праха после кремации состоятся только через несколько дней и в закрытом формате – только для родственников.

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Фото: Tatiana Morozova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 июня 2022, 11:22 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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