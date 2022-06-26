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Шоу-бизнес
Море слез и белых роз: Москва прощается с Юрой Шатуновым

Море слез и белых роз: Москва прощается с Юрой Шатуновым

"Белые розы, белые розы, беззащитны шипы..." – огромный хор поклонников Юрия Шатунова в эти минуты поет его хиты у похоронного дома-некрополя Троекуровского кладбища. Здесь начинается церемония прощания с кумиром.
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Троекуровское кладбище Москвы было организовано как "филиал" Новодевичьего во второй половине 1970-х годов. Здесь хоронили артистов, художников, спортсменов, видных политических деятелей. Здесь покоятся политик Борис Немцов, певица Валентина Толкунова, журналист Анна Политковская, актеры Александр Лазарев, Марина Голуб и Николай Караченцов.

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До сегодняшнего дня самым известным захоронением была могила безвременно ушедшей в марте 2019 года молодой певицы Юлии Началовой. Теперь же неподалеку похоронят и Юрия Шатунова. Очевидно, теперь и тут будет паломничество.

Прощания с певцом было намечено на 10 утра, но поклонники из разных городов страны стали собираться еще с 2-х ночи, чтобы первыми подойти к гробу с безвременно ушедшим артистом. У многих в руках – огромный букет белых роз. Как символ любви, как ностальгия по времени, когда под песню под белые розы танцевали на дискотеках в влюблялись.

Шлягеры по "Розовый вечер", "Седую ночь" и "Детство" звучат в толпе – Москва провожает культового исполнителями песнями, морем слез и белых роз.

Напомним, Юра Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни от обширном инфаркта. Его сердце перестало биться прямо по дороге в больницу. Согласно воле родных, его телу будет кремировано и похоронено в закрытом формате, без посторонних.

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Автор: 26 июня 2022, 10:34 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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