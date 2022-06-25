Юрочка зовет к себе: жена скончавшегося Шатунова в очень тяжелом состоянии

Многочисленные поклонники оплакивают Юрия Шатунова, так неожиданно ушедшего из жизни на 49-м году от обширного инфаркта. А состояние вдовы и детей певца даже описать трудно.



В Германии у лидера "Ласкового мая" осталась жена Светлана, с которой певец познакомился еще в начале нулевых. С момента первой встречи они практически не расставались за исключением тех моментов, когда Юрий Шатунов уезжал в Россию на гастроли.

"Светлана находится в тяжелом состоянии, очень тяжелом", – в эфире "Пусть говорят" сказал директор певца Аркадий Кудряшов. Он пояснила, что женщине сейчас очень плохо. После известия о смерти мужа Светлана оказалась в подавленном состоянии. Сейчас ее здоровье даже вызывает опасения у близких. И пока непонятно, прилетит ли она на прощание с Юрочкой.

"Они, когда познакомились, поклялись друг другу, что умрут в один день – не смогут жить друг без друга, – пояснил Кудряшов. – Юра ей говорил: "Если я умру, то и ты умрешь, если ты умрешь, то и я умру". Получается, что теперь Шатунов зовет любимую с собой...

Прощание с певцом состоится в воскресенье, 26 июня, с 10 до 15 часов на Троекуровском кладбище. Шатунов будет кремирован и позже, уже без посторонних, похоронен недалеко от могилы Веры Глаголевой