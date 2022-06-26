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Шоу-бизнес
"На кладбище": тайно ушедшую Пугачеву уже закопали в могилу

"На кладбище": тайно ушедшую Пугачеву уже закопали в могилу

Примадонна отдала России лучшие годы жизни, а затем исчезла, словно ее и не было никогда. Несравненная Алла Пугачева останется частью истории. Плохой или хорошей – покажет время.
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Когда на Украине началась спецоперация, многие отечественные звезды рванули за границу. Алла Пугачева уверяла, что улетела в Израиль лишь временно. Однако прошло почти полгода, а на Родине ее так и не дождались.

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Алла Борисовна Пугачева певица

 Юрий Эдуардович Лоза

Юрий Эдуардович Лоза певец, композитор, автор текстов

Знаменитость покинула подмосковный замок под шумок. Она тайно ушла из общества закоренелых российских патриотов ради Максима Галкина, который без умолку опошляет Россию на своих концертах. Мужа певицы окрестили предателем, а ее саму практически сживают со свету.

73-летняя артистка крайне редко подает голос в соцсетях, что провоцирует ненавистников на еще большую агрессию. Алла Пугачева стала жертвой массовой травли. Недавно в Сети появились слухи, будто Примадонна отдает концы в Израиле и скоро ее похоронят.

Юрий Лоза присоединился к обсуждению грядущей кончины певицы. Своими колкими высказываниями он практически закопал коллегу в могилу. Пока звезда старается поправить здоровье, ей усердно приписывают смертельный исход.

"Зачем ей сюда теперь ехать без мужа? Купила место на кладбище", — выдал предположение исполнитель хита "Плот".

По мнению артиста, Максиму Галкину дорога в Россию закрыта. При этом юморист не так давно планировал поездку на Байкал. Между тем Алла Пугачева отмечала, что вернется в Россию к началу учебного года.

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Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 26 июня 2022, 12:13 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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