"На кладбище": тайно ушедшую Пугачеву уже закопали в могилу

Когда на Украине началась спецоперация, многие отечественные звезды рванули за границу. Алла Пугачева уверяла, что улетела в Израиль лишь временно. Однако прошло почти полгода, а на Родине ее так и не дождались.
Знаменитость покинула подмосковный замок под шумок. Она тайно ушла из общества закоренелых российских патриотов ради Максима Галкина, который без умолку опошляет Россию на своих концертах. Мужа певицы окрестили предателем, а ее саму практически сживают со свету.
73-летняя артистка крайне редко подает голос в соцсетях, что провоцирует ненавистников на еще большую агрессию. Алла Пугачева стала жертвой массовой травли. Недавно в Сети появились слухи, будто Примадонна отдает концы в Израиле и скоро ее похоронят.
Юрий Лоза присоединился к обсуждению грядущей кончины певицы. Своими колкими высказываниями он практически закопал коллегу в могилу. Пока звезда старается поправить здоровье, ей усердно приписывают смертельный исход.
"Зачем ей сюда теперь ехать без мужа? Купила место на кладбище", — выдал предположение исполнитель хита "Плот".
По мнению артиста, Максиму Галкину дорога в Россию закрыта. При этом юморист не так давно планировал поездку на Байкал. Между тем Алла Пугачева отмечала, что вернется в Россию к началу учебного года.