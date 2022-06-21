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Шоу-бизнес
"Вылечить не получается": врач поставил крест на умирающей в Израиле 73-летней Пугачевой

"Вылечить не получается": врач поставил крест на умирающей в Израиле 73-летней Пугачевой

Алла Пугачева еще в феврале отправилась в Израиль, чтобы отдохнуть и поправить здоровье.
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Пребывание певицы за рубежом уже несколько затянулось для стандартной оздоровительной поездки. Уезжая, Алла Борисовна не стала объяснять, какую именно болезнь она собирается лечить за границей. Между тем, певец Юлиан как-то озвучил звездный диагноз – диабет. Если это действительно так и Алла Пугачева уехала лишь для того, чтобы лечиться от диабета, то ее решение не вполне понятно.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Озвученный диагноз в комментарии порталу BLITZ.center прокомментировала врач-эндокринолог Наталья Балашова. Она объяснила, что совсем вылечить диабет нельзя. При соответствующем лечении люди живут с этим диагнозом долгое время, а когда приходит их черед, с ним же и умирают во всем мире. То же касается и 73-летней Пугачевой, оказавшейся на чужбине.

"На сегодняшний день вылечить диабет не получается," – поставил врач крест на диагнозе звезды.

Тем не менее, по словам эндокринолога, диабет можно "скомпенсировать" и существенно продлить жизнь пациенту. Скомпенсированный диабетик может жить ни чуть не меньше, чем человек без такого недуга. Для этого пациент должен быть обучен пользоваться специальной помпой, позволяющей полюсно вводить инсулин и поддерживать правильный уровень сахара. По словам врача, такими помпами диабетики пользуются во всех странах мира.

Из этого можно сделать вывод, что лечение в Израиле в этом вопросе не отличается от России. Если Алла Пугачева действительно страдает диабетом, она наверняка обучена подобным премудростям. Как и все остальные люди, звезда постепенно умирает, но может жить еще долго, а покидать родину из-за такой болезни ей вовсе не стоило.

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Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 июня 2022, 19:54 Источник: BLITZ.center • Требует проверки
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