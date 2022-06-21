"Вылечить не получается": врач поставил крест на умирающей в Израиле 73-летней Пугачевой

Пребывание певицы за рубежом уже несколько затянулось для стандартной оздоровительной поездки. Уезжая, Алла Борисовна не стала объяснять, какую именно болезнь она собирается лечить за границей. Между тем, певец Юлиан как-то озвучил звездный диагноз – диабет. Если это действительно так и Алла Пугачева уехала лишь для того, чтобы лечиться от диабета, то ее решение не вполне понятно.
Озвученный диагноз в комментарии порталу BLITZ.center прокомментировала врач-эндокринолог Наталья Балашова. Она объяснила, что совсем вылечить диабет нельзя. При соответствующем лечении люди живут с этим диагнозом долгое время, а когда приходит их черед, с ним же и умирают во всем мире. То же касается и 73-летней Пугачевой, оказавшейся на чужбине.
"На сегодняшний день вылечить диабет не получается," – поставил врач крест на диагнозе звезды.
Тем не менее, по словам эндокринолога, диабет можно "скомпенсировать" и существенно продлить жизнь пациенту. Скомпенсированный диабетик может жить ни чуть не меньше, чем человек без такого недуга. Для этого пациент должен быть обучен пользоваться специальной помпой, позволяющей полюсно вводить инсулин и поддерживать правильный уровень сахара. По словам врача, такими помпами диабетики пользуются во всех странах мира.
Из этого можно сделать вывод, что лечение в Израиле в этом вопросе не отличается от России. Если Алла Пугачева действительно страдает диабетом, она наверняка обучена подобным премудростям. Как и все остальные люди, звезда постепенно умирает, но может жить еще долго, а покидать родину из-за такой болезни ей вовсе не стоило.