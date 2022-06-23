"Каминг-аут": изворотливого Галкина прижали к стенке после обвинений в гомосексуализме

Максиму Галкину приписывают нетрадиционную ориентацию. Еще один эксперт из шоу-бизнеса подтвердил это.

Юморист Максим Галкин стал персоной нон грата в России по собственной оплошности. В отличие от его маститой супруги Аллы Пугачевой, которая молчит до сих пор, он развязал язык с первого дня спецоперации на Украине, за что и получил массу критики и обвинений в свой адрес.

Семья улетела в Израиль, где остается до сих пор, в то время как Галкин уже начал там работать, а дети Лиза и Гарри скорее всего будут учиться дистанционно.

Пока Галкин поливает грязью Россию из-за рубежа, наши соотечественники тоже не остаются в долгу. Максима Галкина обвинили уже во всех смертных грехах, предательство из которых оказалось самым мягким.

Маргарита Симоньян в эфире шоу Владимира Соловьева заявила, что Галкин много лет обманывает своих фанатов, притворяясь гетеросексуалом и семьянином, хотя на самом деле он якобы гей.

Публицист Михаил Шаханазаров, который регулярно критикует всех, кто высказывается против России, поддержал Маргариту Симоньян. Он уверен, что Максим Галкин якобы действительно гей, и никакой интриги тут нет.

"На Западе хотя бы выходят и говорят: "Я открытый гей". У нас кто-нибудь сделал из звезд эстрады каминг-аут? Нет, но все же знают, кто они. Вот Маргарита Симоньян сказала правду в эфире у Володи Соловьева, но на нее все набросились. А что вы набросились? Она не то что-то сказала?", – заявил Шахназаров.

Он добавил, что сейчас в мире настали такие времена, когда врать пора прекратить, поэтому юморист вынужден признаться, кем он является на самом деле.