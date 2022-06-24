Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Ему уже не нужно: Боярский отдает под снос дом умирающего Краско
"Родилась": Тодоренко с вывернутым пупком показала румяную малютку
"Смерть": жена Петросяна сообщила о кончине любимого
"Уволили": Болезненно вздувшегося Малахова послали к чертовой бабушке с телевидения
партнеры
Пятница
24 июня
Лента новостей
12:06
Бездыханное тело: Обгоревшую в адском пламени сестру Билана нашли в ночи
12:01
Появились кадры с места крушения самолета Ил-76
11:40
Здесь начинается нефть: мини-экскурсия по крупнейшему в России хранилищу керна
11:18
Наследство на полмиллиарда: кому достанется имущество Шатунова
11:08
"Ничего уже не вернуть": неизлечимо больной сын Орбакайте взвыл с перекошенным лицом
10:51
"При жизни закопали": умирающей в Израиле Пугачевой после вердикта врача не оставили шанса
10:50
Северный форум: 30 лет голосу Арктики
10:34
Девочка для Семушки: 53-летняя Бледанс нашла завидную невесту особенному сыну
10:15
"Трясло не по-детски": обложенный иконами Пьер Нарцисс горел в страшной агонии
10:06
Роскошный особняк в стиле "Звездных войн" выставили на продажу за $15 млн
10:05
"Мы уже умеем покупать, теперь очень важно научиться продавать": в ХМАО озвучили судьбу IT-продуктов на российском рынке
09:43
85-летний Николай Дроздов ушел на небеса
09:43
Злой рок: жизнь и смерть Юры Шатунова оказались чередой жутких мистических совпадений
09:28
Новая Москва быстро дорожает
09:22
"Лишение свободы": завравшегося наглеца Галкина жестко приложили
09:08
Приезжали толпой, вели себя тихо: тайну особняка Шатунова выдал сосед
08:54
"Должен был уйти раньше": Скандалист Разин оказался причастен к смерти Шатунова
08:30
"Погиб": сердце Корчевникова не выдержало холодным утром
07:58
"Ощутила любовь к нему": замужняя Рудковская созналась в утехах с Шатуновым на курорте
06:12
"Не успела": Народ потерял Катерину Шпицу из-за трагедии
05:09
"Лучше не приближаться": почему после встреч с ежами люди умирают
04:23
"Вообще перестали снимать": Почему звезду "Мухтара" Носика погнали с работы к чертовой бабушке
02:56
"Не останется ничего": Глава Microsoft намерен минимизировать деятельность компании в РФ
02:07
"Подписали документы о разводе": Меган Маркл и принц Гарри опозорили королевскую семью
00:02
День памяти апостолов Варфоломея и Варнавы: что нельзя делать 24 июня
22:17
"Конфликт мог закончиться иначе": правда о грызне Шатунова и Разина вылезла наружу
21:07
"Добивают!": гниющую на смертном одре экс-жену Аршавина выпотрошили как тряпичную куклу
20:12
Осталась без ног, пережила измену, впала в отчаяние: нацепившая розовые очки Заворотнюк отказалась принимать реальность
18:38
Тоже Рак: Исколотой в больнице Клаве Коке остались считанные дни
18:06
"Разница 30 лет": Пресняков потыкал в смазливую пигалицу за спиной у жены
18:01
Остались Маликов и Пресняков: кого смерть заберет после убитого инфарктом Юры Шатунова
17:41
Скрытная жена и выросшие в Германии дети: как живет семья Шатунова
17:19
"Реальный срок и тяжкая статья": проклятую Собчак гонят в тюремную камеру
17:05
Пьяный забияка распорол грудь соседа здоровенной иглой
16:27
"Уже нет в живых": Родившая четверых сестрица Толкалиной скончалась при странных обстоятельствах
15:48
Не уберегли: депутат Госдумы попал в страшное ДТП на мотоцикле
14:57
"Не стало": Последние слова Малахова перед смертью стали достоянием общественности
14:51
"Это интернет-утка": Лолита отрицает смерть Юры Шатунова
14:47
Кличка как у животного: Богомолов публично унизил Собчак
14:25
В Подмосковье вандалы сломали достопримечательность
14:19
Рядом с Началовой: директор сообщил подробности похорон Юры Шатунова
14:12
В Подольске задержали банду грабителей
14:08
Дочь выросла без отца, а внучка отказывается называть бабушкой: как живут наследницы Светланы Тома
14:06
"Это их кризис": Джонсон потребовал восстановить границы Украины
14:04
Безалаберная Боня плюнула на собственную дочь: Две полоски
14:03
Не смог молчать: Пришибленный горем Киркоров сообщил о смерти важного человека
13:42
Смертельное ДТП произошло в Воронеже – видео
13:38
Господи, упокой его душу: что перед смертью успел прошептать Юра Шатунов
13:30
В Новосибирске ребенок утонул в реке
13:21
Дергается и корчится: Появилось видео последних минут умирающего Шатунова
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Россиянам не хватает "квадратов"
Платежи по ипотеке cократятся на 16%
Побывавшую в космосе Пересильд взяли на место выскочки Хаматовой с гонораром в два раза больше
Проболтавшаяся о свадьбе Семенович принимает поздравления: Совет да любовь!
Володин сообщил о вступлении в силу закона о бесплатном проезде детей в электричках
Ударился в религию и в свои 38 сидит у мамы на шее: как живет психически больной сын Костолевского
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Ничего уже не вернуть": неизлечимо больной сын Орбакайте взвыл с перекошенным лицом

"Ничего уже не вернуть": неизлечимо больной сын Орбакайте взвыл с перекошенным лицом

Никита Пресняков шокировал поклонников страшными визгами.
прочитано 588 раз

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков недавно летал вместе с женой Аленой Красновой во Флориду. Там у звездного наследника есть недвижимость. В этом году пара отмечает пятилетие семейной жизни, поэтому поездка стала для них особенной. Сейчас за звездами, улетающими за рубеж, поклонники следят особенно пристально. Что касается семьи Аллы Пугачевой, то фанаты наблюдают за каждым их шагом. На днях внук Примадонны удивил новым творением.

ПО ТЕМЕ

"Приглашаю": Хитрая Орбакайте выманила у Пугачевой элитную недвижимость

 Никита Владимирович Пресняков

Никита Владимирович Пресняков Музыкант

Он показал в своем телеграм-канале отрывок свежего номера. Группа перепела композицию Филиппа Киркорова "Снег", которую дополнил своей яркой индивидуальностью.

"Кто угадает отсылку в концовке?" – написал сын Кристины Орбакайте в своем телеграм-канале.

Сын Кристины Орбакайте не только является семьянином, но и активно развивает творческую карьеру. Актер, певец и настоящий рокер Никита Пресняков является солистом группы Multiverse. Фанаты без ума от его голоса. "Если хочешь забыть – забудь. Только знай, что в конце пути ничего уже не вернуть", – пел сын Кристины Орбакайте.

В конце песни сын Кристины Орбакайте неожиданно запел голосом своего звездного отца Владимира Преснякова. Это был характерный пресняковский фальцет, которым он филигранно играл на разные тональности.

Напомним, сын Кристины Орбакайте интересен публике не только как внук Примадонны и подающий надежды музыкант. Недавно поклонники узнали о неизлечимой болезни Преснякова. Еще прошлой осенью у него обнаружили полипы в желчном пузыре. Звездный наследник признался, что вылечить это нельзя, но можно попытаться остановить с помощью специальной диеты.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Никита Пресняков. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 24 июня 2022, 11:08 Источник: Телеграм-канал Никиты Преснякова • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Эффектный Киркоров перещеголял простушку Орбакайте на "Новой волне"

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Тоже Рак: Исколотой в больнице Клаве Коке остались считанные дни

Все решено на небесах
Недвижимость

Роскошный особняк в стиле "Звездных войн" выставили на продажу за $15 млн

Там есть кинотеатр как в фильме
Шоу-бизнес

"Трясло не по-детски": обложенный иконами Пьер Нарцисс горел в страшной агонии

Артист умер 21 июня
Шоу-бизнес

Девочка для Семушки: 53-летняя Бледанс нашла завидную невесту особенному сыну

Красавица и умница!

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
Ссоры, проблемы со здоровьем, потеря денег: Глоба предупредила знаки зодиака об опасностях в июне
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 1282 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы
Володин сообщил об отмене атиковидных ограничений в Госдуме

Спорт

"Заслужил": Федотова назначили главным тренером ЦСКА
Умар Кремлев – за бокс во благо
Как же так? Ягудин и Тотьмянина сбежали из страны вслед за Пугачевой
Стало известно об уходе Дзюбы после онанизма

Регионы

В Подмосковье вандалы сломали достопримечательность
В Подольске задержали банду грабителей
В Новосибирске ребенок утонул в реке
В Челябинске подростки толпой избили мужчину
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+