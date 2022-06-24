"Ничего уже не вернуть": неизлечимо больной сын Орбакайте взвыл с перекошенным лицом

Никита Пресняков шокировал поклонников страшными визгами.



Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков недавно летал вместе с женой Аленой Красновой во Флориду. Там у звездного наследника есть недвижимость. В этом году пара отмечает пятилетие семейной жизни, поэтому поездка стала для них особенной. Сейчас за звездами, улетающими за рубеж, поклонники следят особенно пристально. Что касается семьи Аллы Пугачевой, то фанаты наблюдают за каждым их шагом. На днях внук Примадонны удивил новым творением.

Он показал в своем телеграм-канале отрывок свежего номера. Группа перепела композицию Филиппа Киркорова "Снег", которую дополнил своей яркой индивидуальностью.

"Кто угадает отсылку в концовке?" – написал сын Кристины Орбакайте в своем телеграм-канале.



Сын Кристины Орбакайте не только является семьянином, но и активно развивает творческую карьеру. Актер, певец и настоящий рокер Никита Пресняков является солистом группы Multiverse. Фанаты без ума от его голоса. "Если хочешь забыть – забудь. Только знай, что в конце пути ничего уже не вернуть", – пел сын Кристины Орбакайте.

В конце песни сын Кристины Орбакайте неожиданно запел голосом своего звездного отца Владимира Преснякова. Это был характерный пресняковский фальцет, которым он филигранно играл на разные тональности.

Напомним, сын Кристины Орбакайте интересен публике не только как внук Примадонны и подающий надежды музыкант. Недавно поклонники узнали о неизлечимой болезни Преснякова. Еще прошлой осенью у него обнаружили полипы в желчном пузыре. Звездный наследник признался, что вылечить это нельзя, но можно попытаться остановить с помощью специальной диеты.