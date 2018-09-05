Эффектный Киркоров побил простушку Орбакайте на "Новой волне"

В Сочи стартовал Международный музыкальный конкурс молодых исполнителей "Новая волна". На мероприятии отметилось множество знаменитостей, выступивших на концерте-открытии. По мнению зрителей, одним из самых эффектных оказался номер поп-короля Филиппа Киркорова, у которого аж фейерверк из ботинок летел. А вот его бывшая родственница Кристина Орбакайте решила не мудрствовать и появилась на сцене в обычных джинсах и кофточке в горошек.
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