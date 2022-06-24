"Лишение свободы": завравшегося наглеца Галкина жестко приложили

Следственный комитет России проверит слова шоумена Максима Галкина на предметов фейков о действиях российской армии. Речь идет о выражениях и опубликованных им в конце апреля роликах.
Заявление на Галкина в полицию написал житель Ростовской области. ГУ МВД по Ростовской области обнаружило в указанных заявлениях Максима Галкина признаки преступления, предусмотренного статьей УК РФ "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации". Заявление передали в Следственный комитет по региону. Теперь против Галкина могут возбудить уголовное дело.
Ранее блогер Гаспар Авакян заявил, что направил жалобу на юмориста Максима Галкина в полицию и обвинил юмориста в распространении фейков о действиях ВС РФ на Украине.
В частности блогер просил проверить заявление подлого вруна Галкина о попадании "российских крылатых ракет в жилой дом в Одессе", прозвучавшие в ролике, опубликованном 24 апреля в соцсетях. Блогер посчитал слова Галкиным оскорблением его патриотических чувств.
На вопрос, приветствует ли блогер идею о запрете выступлений Максима Галкина в России и передаче его замка беженцам из Донбасса, блогер ответил отрицательно.
"Я не считаю нужным забирать жилье у человека, которое он заработал честным трудом. У нас есть санкции, которые четко и ясно прописаны в Уголовном кодексе: исправительные работы, лишение свободы. Наказание по его статье предусматривает до трех лет лишения свободы", – заключил блогер.