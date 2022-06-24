"Должен был уйти раньше": Скандалист Разин оказался причастен к смерти Шатунова

Как известно, в последнее время между Андреем Разиным и его экс-подопечным сложились не самые идеальные отношения: бывшие коллеги не могли найти компромисс в вопросе прав на исполнение песен группы "Ласковый май". Продюсер хотел запретить Юрию Шатунову исполнять произведения коллектива.
В итоге конфликт решался на судебном уровне, а Андрей Разин публично скандалил с экс-подопечным, поливая его грязью. Только недавно певец наконец-то сумел выиграть суд и восстановить справедливость, однако новый этап в его творчестве так и не начался – музыкант умер. При этом, по мнению таролога Марианны Абравитовой, все эти события происходили не случайно, а Андрей Разин оказался причастен к кончине артиста, продлив ему жизнь затянувшимися судебными разборками.
"Он должен был уйти чуть раньше, но у него была гиперзадача", – приводит слова эксперта Пятый канал.
Таролог уверена, Юрию Шатунову было предназначено достойно покончить с грызней из-за прав на исполнение песен, при этом не ударив в грязь лицом и не растеряв своих фанатов. Так и получилось: он вышел победителем и сохранил всенародную любовь, а значит, был готов со спокойной душой уйти на покой.
Напомним, о смерти кумира миллионов стало известно вчера. Артист отдыхал с друзьями, наслаждался поеданием раков и внезапно почувствовал себя плохо. Друзья сразу повезли его в больницу, но медики не смогли ему помочь. Юрий Шатунов скончался от обширного инфаркта на 49-м году жизни.