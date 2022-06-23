"Реальный срок и тяжкая статья": проклятую Собчак гонят в тюремную камеру

Ксения Собчак недавно создала свой собственный образовательный курс под названием "Метод Собчак".

Поначалу курс получил довольно большой успех, и журналистке даже удалось продать VIP-пакеты за очень внушительные суммы. Самый дорогой вариант стоил 600 тысяч рублей. За эти деньги Ксения Собчак обещала студентам очные встречи, членство в закрытом клубе и чаты с уникальными материалами. Однако позже выяснилось, что заплатившие огромные деньги клиенты до сих пор не получили обещанного в полном объеме.

Как сообщил телеканал "Царьград", недовольные "Методом Собчак" покупатели подали на его автора заявление в Следственный комитет. Люди прокляли наобещавшую золотые горы звезду и захотели получить свои деньги обратно, а в противном случае решили гнать ее в тюремную камеру. Как пишет VSE42.ru, блондинку обвиняют в мошенничестве в составе организованной группы и хищении 1,5 млн рублей.

Прокомментировавший это громкое дело юрист Сергей Черский считает, что знаменитости может грозить серьезная статья. Если Собчак действительно взяла деньги, но не оказала услуги, она может предстать перед судом. Тогда все будет зависеть от суммы, которую заплатили возмущенные заказчики. Адвокат рассказал порталу PopCornNews, что в случае крупного размера хищения в отношении группы лиц, может выйти 159-я статья.

"А по ней обычно садятся на реальный срок, это тяжкая статья," – предупредил юрист.

По мнению Черского, журналистка на это не пойдет. Скорее всего, проклятая недовольными клиентами Ксения Собчак решит возместить убытки и так получит возможность уйти от ответственности.