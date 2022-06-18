Объявлено о минировании здания: нажившая врагов Собчак подверглась опасности

Ксения Собчак по праву заработала статус одного из самых скандальных представителей отечественного шоу-бизнеса. Ведущая остра на язык и неоднократно позволяла себе резкие высказывания в адрес детей, артистов, коллег по цеху.
Можно предположить, что у знаменитости появилось немало недоброжелателей или даже врагов. Вероятно, кто-то из числа этих людей решил подложить свинью супруге Константина Богомолова.
По словам Собчак, неизвестный сообщил о минировании здания концертной площадки Music Media dome, где у нее запланировано выступление.
Ксения рассказала об инциденте в своем телеграм-канале. "Приехала открывать свой факультет удаленных профессий — только что сообщили, что здание заминировано. Всех выгнали на улицу, извините за задержку трансляции, сейчас решаем", — написала она.
Кроме того, Ксения Анатольевна отметила странность данной ситуации. "Очень мутная история сегодня произошла с этим "заминированием". Разберусь подробно и вернусь к вам", — добавила она.
При этом Собчак не стала делиться подробностями инцидента. Стоит отметить, что открытие "факультета удаленных профессий" она анонсировала несколько дней назад.