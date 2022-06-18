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Шоу-бизнес
Объявлено о минировании здания: нажившая врагов Собчак подверглась опасности

Объявлено о минировании здания: нажившая врагов Собчак подверглась опасности

Ксения Собчак попала в неприятную ситуацию. Ее рабочее выступление оказалось под угрозой срыва.
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Ксения Собчак по праву заработала статус одного из самых скандальных представителей отечественного шоу-бизнеса. Ведущая остра на язык и неоднократно позволяла себе резкие высказывания в адрес детей, артистов, коллег по цеху.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Можно предположить, что у знаменитости появилось немало недоброжелателей или даже врагов. Вероятно, кто-то из числа этих людей решил подложить свинью супруге Константина Богомолова.

По словам Собчак, неизвестный сообщил о минировании здания концертной площадки Music Media dome, где у нее запланировано выступление.

Ксения рассказала об инциденте в своем телеграм-канале. "Приехала открывать свой факультет удаленных профессий — только что сообщили, что здание заминировано. Всех выгнали на улицу, извините за задержку трансляции, сейчас решаем", — написала она.

Кроме того, Ксения Анатольевна отметила странность данной ситуации. "Очень мутная история сегодня произошла с этим "заминированием". Разберусь подробно и вернусь к вам", — добавила она.

При этом Собчак не стала делиться подробностями инцидента. Стоит отметить, что открытие "факультета удаленных профессий" она анонсировала несколько дней назад.

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Ксения Собчак. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 18 июня 2022, 17:02 Источник: Телеграм-канал "Собчак" ✓ Надежный источник
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