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Шоу-бизнес
Без Богомолова: растворившаяся в наслаждении Собчак раскрыла любимое занятие

Без Богомолова: растворившаяся в наслаждении Собчак раскрыла любимое занятие

Ксения Собчак показала свой любимый способ расслабиться. Поклонники были удивлены.
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Телеведущая Ксения Собчак берет от жизни все. У журналистки множество увлечений, которым последнее время удается уделять немного времени из-за плотного рабочего графика.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

 Константин Юрьевич Богомолов

Константин Юрьевич Богомолов режиссер, актер, ведущий

В своем телеграм-канале Собчак показала свой любимый способ расслабиться. Знаменитость призналась, что обожает баню и ходит туда каждую неделю.

На обнародованном в Сети кадре видно стол со свечами и фруктами. Собчак положила на него ноги, отметив, как ей приятно находиться в подобной обстановке.

Стоит отметить, что, судя по всему, Собчак отдыхала одна в отсутствии своего супруга Константина Богомолова. По крайней мере, никакие прямые или косвенные детали не указывали на то, что театральный режиссер составил компанию избраннице.

Напомним, ранее депутат Виталий Милонов заявил, что Константин Богомолов готовится к эмиграции. "Господин Богомолов несолоно хлебавши поедет в Тбилиси тосковать, каяться и говорить, что он на самом деле не Богомолов, а скорее всего, украинец", – сообщил политик.

Режиссер решил не отвечать на эти слова. Богомолов отказался комментировать скандальное заявление об эмиграции.

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Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 18 июня 2022, 14:54 Источник: Телеграм-канал "Собчак" ✓ Надежный источник
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