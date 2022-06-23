Не смог молчать: Пришибленный горем Киркоров сообщил о смерти важного человека

Филипп Киркоров узнал страшную новость, которая шокировала его.

Как гром среди ясного неба прозвучало известие о смерти Юрия Шатунова. Казалось бы, недавно полный сил артист выиграл суд с Андреем Разиным за право исполнять хиты "Ласкового мая", а сегодня его уже нет с нами. Люди по всей стране скорбят из-за кончины музыканта. Не остался в стороне и Филипп Киркоров.

Несмотря на то, что поп-король никогда не общался тесно с Шатуновым, он не смог молчать. "Да вы что? Господи, что творится", – приводит слова пришибленного горем артиста телеканал "360". Экс-супруг Аллы Пугачевой, судя по всему, не ожидал такого финала исполнителя хита "Белые розы", ведь он был еще совсем молодым и ушел из жизни на 49-м году жизни.

Филипп Киркоров не стал отрицать: группа "Ласковый май" наделала много шума в свое время, да и сейчас ее хиты поет даже современное поколение. А ее солист в частности стал важным человеком для миллионов. К слову, карьера и поп-короля, и Юрия Шатунова началась примерно в одно и то же время: они вышли на сцену с разницей в один год. Он признался, что близко не был знаком с коллегой по творческому цеху и лишь изредка виделся с ним на различных мероприятиях.

Напомним, по данным СМИ, артист скончался из-за обширного инсульта. За несколько часов до этого он проводил время с друзьями, наслаждаясь поеданием раков. Внезапно Юрию Шатунову стало плохо – он пожаловался на боли в сердце. Тогда приятели стали возить его по больницам, но помочь ему не смогли.