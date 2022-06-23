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Шоу-бизнес
Безутешного Пригожина добила смерть любимого человека

Безутешного Пригожина добила смерть любимого человека

Иосиф Пригожин скорбит из-за смерти кумира миллионов.
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Новость о смерти Юрия Шатунова, кажется, никого не оставила равнодушным. Автор хита "Белые розы" ушел из жизни внезапно. В СМИ сообщается, что причиной стал обширный инфаркт. Кончину артиста оплакивают не только преданные фанаты, но и коллеги по творческому цеху. Не остался в стороне и Иосиф Пригожин.

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Именитого продюсера, судя по его комментарию, добило известие о смерти артиста. Сначала он с трудом мог что-либо сказать на этот счет. "У меня просто шок, больше ничего... Я в шоке..", – вырвалось из уст безутешного супруга певицы Валерии. Собравшись с мыслями, музыкальный деятель признался, что Юрий Шатунов – один из немногих певцов, которым удалось поселиться в сердцах публики на долгие годы. Ведь его песни знают и поют и по сей день. Продюсер назвал коллегу по творческого цеха "любимым" человеком у слушателей.

Более того, по значимости в поп-культуре Иосиф Пригожин сравнил покойного артиста с Виктором Цоем, который занимает особе место среди рок-исполнителей. Также продюсер напомнил о тернистом пути музыканта: "Мальчик из детдома стал большой звездой", – отметил супруг певицы Валерии.

Напомним, о смерти Юрия Шатунова стало известно сегодня. За несколько дней до трагедии артист наконец-то выиграл суд с Андреем Разиным за право исполнять песни. Сам экс-продюсер "Ласкового мая" выразил расстройство из-за того, что музыкант так и не смог начать новый виток в своей карьере.

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Ифосиф Пригожин. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 июня 2022, 13:14 Источник: Рамблер ✓ Надежный источник

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