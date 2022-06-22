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Шоу-бизнес
"Красивая женщина": Взвывшую из-за мужика без яиц замужнюю Кудрявцеву обласкал Запашный

"Красивая женщина": Взвывшую из-за мужика без яиц замужнюю Кудрявцеву обласкал Запашный

Эдгар Запашный публично обратился к Лере Кудрявцевой после ее возмущения по поводу современных мужчин.
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Знаменитая телеведущая была замужем не один раз. Лишь третий брак с Игорем Макаровым, кажется, оказался для нее счастливым, ведь вместе с хоккеистом она уже около восьми лет. Благодаря своему богатому опыту, Лера Кудрявцева уж точно знает все о мужчинах.

На днях неожиданно для всех она разразилась гневной тирадой, посвященной представителям сильного пола, которые в последнее время демонстрируют только слабость. Она публично взвыла из-за того, что современные мужчины остались без яиц, а вот женщины, наоборот, их отрастили. Высказывание теледивы задело не только ее подписчиков, но и коллег по творческому цеху.

В частности Лере Кудрявцевой ответил Эдгар Запашный, но перед этим публично обласкал ее лестными словами. "Лера хороший человек, красивая женщина, настоящая женщина, но не соглашусь с ней отчасти", – цитирует артиста Пятый канал. Он поспешил поспорить с ведущей, отметив, что, не будь русские мужчины сильными, спецоперацию на Украине некому было бы проводить.

Слабость мужчин, уверена звезда цирка, характерна больше для Запада, где процветает толерантность и тренд на отсутсвие у людей пола. По его словам, там делают все, чтобы мужчины меняли свою форму и становились женоподобными.

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Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 июня 2022, 11:27 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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