Ударился в религию и в свои 38 сидит у мамы на шее: как живет психически больной сын Костолевского

В один момент единственный наследник артиста стал уличным проповедником и полностью изменил образ жизни.

Больше 20 лет назад известный актер Игорь Костолевский бросил семью ради возлюбленной-француженки. В тот момент артист даже не предполагал, как сложится судьба его единственного наследника. В свое время Костолевский-младший учился в МГИМО, посещал режиссерские курсы в Америке и подавал надежды на блестящую карьеру, но потом его жизнь повернулась в совершенно другое русло.

Со своей первой женой, актрисой Еленой Романовой, Игорь Костолевский сблизился во время съемок картины "Отпуск за свой счет". В тот момент у Романовой был другой кавалер, но это не помешало ей влюбиться в коллегу, который был на 10 лет старше. Елена порвала с женихом, вышла за советского красавца, а спустя два года подарила ему сына. Алексей появился на свет в 1983 году.

В детстве наследника творческой пары мучили приступы астматического бронхита. Романова была вынуждена бросить карьеру, чтобы заботиться о малыше, а Костолевскому пришлось стать единственным кормильцем в семье. Долгие годы артист был примерным супругом и отцом, но все изменилось, когда Алеша стал подростком.

Алексею было около 17 лет, когда его отец оставил семью ради французской артистки Консуэло де Авиланд. В 2001 году, женившись на новой возлюбленной, Игорь Матвеевич начал новую счастливую жизнь. Увы, у его бывшей супруги и наследника все складывалось куда менее радужно.

Леша, как и его мама, очень болезненно переживал уход отца. На какое-то время наследник даже перестал общаться с родителем, но в итоге им все-таки удалось помириться. Алексей получил юридическое образование в МГИМО, уехал в Америку учиться на режиссера, а Игорь Матвеевич гордился успехами сына. Наследнику артиста пророчили блестящее будущее, но оно, увы, так и не наступило. В один момент жизнь парня кардинально изменилась.

В Америке Костолевский-младший ударился в религию. Молодой человек попал под влияние уличных проповедников, а после возвращения в Россию и сам стал одним из них. Сын актера начал выходить с призывами покаяться в грехах и выкладывать свои проповеди в Сеть. Из парня, который любил путешествовать и проводить время с друзьями, Алексей превратился в совсем другого человека.

В свои 38 лет наследник артиста сидит на шее у мамы и не думает создавать собственную семью. Родственники вместе живут на зарплату, которую Романовой платят в театре, и доход от сдачи квартиры в аренду. Если мать не видит в деятельности Алексея ничего плохого, то его знаменитый отец придерживается другого мнения.

Игорь Матвеевич признавался, что его отпрыск психически болен. По словам актера, Леша стоит на учете в психоневрологическом диспансере и в свое время лечился в психиатрической клинике. Увы, толку от этого мало, ведь прописанные врачами лекарства он принимать отказывается. К тому же, как говорил артист, лечению сына препятствует бывшая жена. Актер говорил, что она и сама нездорова.