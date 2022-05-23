Нежности 73-летнего Костолевского с отмеченной Путиным знойной красавицей потрясли народ

На премьере заключительной серии фильма "Триггер", который выходит на "Кинопоиске", зрители обратили внимание на красивую пару. Они держались за руку, обнимались, словно молодые влюбленные. "Кто, кто эта знойная красавица рядом с Игорем Костолевским?" – шепталась потрясенная публика. Оказалось, это французская актриса Консуэло де Авиланд, очаровательная супруга знаменитого актера.

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