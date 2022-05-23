Нежности 73-летнего Костолевского с отмеченной Путиным знойной красавицей потрясли народ

Игорь Костолевский женат на Консуэло де Авиланд с 2001 года. Она на семь лет младше, но их союз кажется очень органичным.
Консуэло происходящей из семьи французских аристократов, долго время работала официальным представителем ОАО "РЖД" во Франции, занималась возобновлением прямого железнодорожного сообщения между Москвой, Парижем и Ниццей.
А в декабре 2015 года она даже была отмечена президентом России Владимиром Путиным – в Кремле ее наградили Орденом Дружбы РФ за большой личный вклад в развитие российско-французских отношений.
Отношениям Костолевского с красавицей-женой можно только позавидовать. Даже со стороны видно, с какой огромной нежностью они относятся друг к другу. "Она – мой добрый ангел, секрет моей отличной формы", – признался корреспонденту "Дни.ру" Костолевский.
Вероятно, и имя обязывает Консуэло. Ведь в переводе с испанского оно означает "утешение, успокоение, отрада". Оно происходит от эпитета Богородицы María del Consuelo ("Мария Утешающая"). Считается, что у обладательниц этого имени в чертах характера выделяются щедрость, дисциплина, чуткость, целеустремленность и ответственность.