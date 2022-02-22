Звезда сериала "Серебряный волк" оказалась в состоянии шока из-за Игоря Костолевского

На Первом канале подходит к финалу показ сериала "Серебряный волк". Главные роли в ленте исполнили 30-летний Павел Попов и 73-летний Игорь Костолевский. Несмотря на разницу в возрасте, артисты стали добрыми друзьями. Как оказалось, знаменитости продолжили общаться даже после окончания работы над картиной, что бывает в актерской среде не часто.
Как рассказал Павел Попов в свежем интервью, Игорь Костолевский недавно приходил к нему в театр им. Вахтангова, на премьеру постановки "Война и мир". Кроме того, звезды сериала "Серебряный волк" часто созваниваются. Павел и Игорь Матвеевич обмениваются мнениями и поздравляют друг друга с праздниками.
Костолевский, говорит Попов, – крайне деликатный партнер. 73-летний артист умеет давать советы аккуратно и ненавязчиво. К рекомендациям старшего товарища Павел всегда прислушивался. Критика из уст Игоря Матвеевича никогда не вызывала у артиста отторжения. Костолевский объяснял коллеге по цеху как обогатить сцену или роль.
Еще в первый день работы Игорь Костолевский привел Павла Попова в состояние шока. 30-летний актер увидел, что его коллега, работая над ролью, переписал весь свой текст от руки. "И это вызвало у меня искреннее: "Вау!" – поделился Попов.
Работы, отметил Павел Попов, было очень много. Костолевский был занят на площадке шесть дней в неделю. Между тем Игорь Матвеевич все равно находил время, чтобы переписать текст своего героя.