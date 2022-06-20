"Мне говорили не рожать": воспитывающая особенного ребенка Бледанс о тяготах и преодолении себя

Участники IX российского кинофестиваля "Провинциальная Россия" в Ейске побывали в военном госпитале с благотворительным концертом. Поднять дух солдат, приободрить их, доставить несколько мгновений радости – желание похвальное. Причем приехали любимые всеми артисты не только с песнями и стихами, но и с нужными мужчинам подарками. Среди выступавших была 53-летняя Эвелина Бледанс с 10-летним сыном Семеном Семиным.

В военном госпитале Бледанс пела для настоящих мужчин, гордости нашей страны, которым пришлось преодолевать себя и обстоятельства. Эвелина по себе знает, как это тяжело.

"Мне, вроде бы девочке, тоже пришлось преодолеть очень много в этой жизни, – рассказала актриса. – Потому что у меня родился ребенок – не такой, как все, особенный. У него другое количество хромосом (у людей с синдромом Дауна наблюдается геномная патология, при которой чаще всего кариотип представлен 47 хромосомами вместо обычных 46, поскольку хромосомы 21-й пары, представлены тремя, а не двумя копиями – Прим. ред.)".

"Когда Семен родился, были разные мнение, – продолжает Эвелина. – Кто-то меня осуждал, говорил, что я не должна была рожать, кто-то жалел, мол, зачем на всю жизнь такая тяжесть на плечах. Но я поняла, что могу это сделать, смогу преодолеть все". И, действительно, в сына Эвелина вкладывает всю душу. Талантливый мальчик уже выступает на большой сцене, зарабатывает съемками в рекламе.

Стоит напомнить, что у звезды есть старший сын от второго брака – проживающий сегодня в Израиле Николай 1994 года рождения. "Когда я поняла, что беременна снова и буду рожать, то просто сказал про это Николаю, он воспринял нормально, не высказывал каких-то претензий, – вспоминает Эвелина. – Для него это тоже радость – у него теперь есть энергичный, радостный маленький классный братик, всех строящий (улыбается)".