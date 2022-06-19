Люблю и любима: прожившая пять лет в разводе Бледанс рассекретила нового жениха

Эвелина Бледанс была замужем уже дважды. Семейные отношения со вторым супругом – режиссером, сценаристом и продюсером Александром Семиным продлились семь лет и исчерпали себя в 2017-м.
Но сегодня, спустя пять лет после развода, Эвелина признается, что снова влюблена и любима. "У меня есть мужчина, и эти пять лет после развода я не была одинокой, – призналась Эвелина. – Просто я его не афиширую, не рассказываю прессе, хотя мне сулят миллионы, чтобы я пришла на ток-шоу и сообщила всей стране о своем избраннике. А я отказываюсь, потому что масс-медиа легко могут разрушить даже самые идеальные отношения, как разрушили уже мой прежний брак. Поэтому я не хотела бы чтобы это повторилось".
При этом, как признается Эвелина, со вторым мужем она осталась в нормальных отношениях – он видится с сыном, и никаких проблем нет.
"Если я работаю и улетаю из Москвы, то Семен остается с папой, – сообщила актриса. – Семе нравится общаться с мужчинами, его тянет к отцу. А я всегда этому только рада. Запрещать ребенку видеться с одним из родителей глупо – я этого никогда не понимала".