Люблю и любима: прожившая пять лет в разводе Бледанс рассекретила нового жениха

Российский кинофестиваль "Провинциальная Россия" в курортном Ейске уже в 9-й раз собрал лучшие картины страны и звезд отечественного театра и сцены. Среди гостей этого года – певица, ведущая и актриса Эвелина Бледанс. На Азовское море она приехала с сыном – 10-летним Семеном Семиным. Как артистка призналась "Дни.ру", в ее жизни грядут колоссальные перемены.

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