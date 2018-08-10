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Авг. 10, 2018
просмотры: 123

Девочка с синдромом Дауна стала успешной моделью

567

Семилетняя британка Грейс Уортон очаровала миллионы людей после того, как начала сотрудничать с CBeebies и Disney. Мама Шерон рассказала, что девочка с рождения была веселой, раскованной и любящей внимание. Поэтому работа на камеру не стала для нее стрессом.

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