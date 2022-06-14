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Шоу-бизнес
"Я этого никогда не понимала": Бледанс об участии бывшего мужа в судьбе "солнечного" сына

"Я этого никогда не понимала": Бледанс об участии бывшего мужа в судьбе "солнечного" сына

Всего на два дня прилетела в Нальчик Эвелина Бледанс. Здесь проходил Международный кинофестиваль "Кабардино-Балкария – 100", собравший ленты-триумфаторы других престижных кинофорумов. Актриса, певица и телеведущая призналась, что такого гостеприимства, тепла и радушия давно не встречала.
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Накануне в жизни 53-летней Эвелины случилось важное событие – ее 10-летний "особенный" сын Семен Семин выступил на сцене Государственного Кремлевского дворца в большом концерте, посвященном творчеству композитора Евгения Крылатова.

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 Эвелина Висвальдовна Бледанс

Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

"Я считаю, что каждый человек должен идти к своей цели через преодоление, – говорит Эвелина. – Если тебе страшно, то надо бороться с собой. Семен, например, боится громких звуков, не может слушать концерты. Но при этом ему нравится выступать. И когда ему надо выходить на сцену, он собирается, берет микрофон и работает по полной программе. Хотя я вижу, насколько это ему непросто, но и какое удовольствие он получает в итоге".

"Семен – прирожденный артист, – уверена Эвелина. – У него и мои гены, и гены его творческого отца Александра (Семина – продюсера, сценарист и режиссера – Прим. ред.). Сын с детства знает, что такое камера, как вести себя перед ней. Я уверена, что творчество – это лучший вариант для детей с синдромом Дауна, прекрасная терапия для них, которая позволяет и самооценку поднять, и развиться".

Нина Шацкая, Светлана Немоляева и Эвелина Бледанс. Фото: личный архив

Актриса говорит, что сын в будущем станет актером первого в России инклюзивного театра, работа над созданием которого сейчас ведется. "Но я хочу, чтобы у него была и другая профессия – например, чтобы выучился искусству массажа, – заверила Эвелина. – С его солнечным теплом это очень хорошая работа. И для денег, если наступят тяжелые времена, всегда нужная".

Нина Шацкая, Оксана Сташенко, Эвелина Бледанс и Катя Семенова. Фото: личный архив

Что касается денег, то Семен уже зарабатывает, снимаясь в рекламе детской одежды. Но помогает сынишке и его отец Александр Семин, хотя с Эвелиной Бледанс он уже пять лет как в разводе. "Если я работаю и улетаю из Москвы, то Семен остается с папой, – говорит актриса. – Семе нравится общаться с мужчинами, его тянет к отцу. А я всегда этому только рада. Запрещать ребенку видеться с одним из родителей глупо – я этого никогда не понимала".

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Автор: 14 июня 2022, 11:57 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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