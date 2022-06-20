"Штука": занимающаяся сексом Семенович назвала условия для показа своей голой груди

Российская певица Анна Семенович является одной из самых ярких представительниц российского шоу-бизнеса. Она активно общается с поклонниками на откровенные темы и подпускает фанатов близко к телу. Артистка не скупится на хорошие фото, которые всегда доставляют удовольствие ее фанатам.
Сейчас Анна Семенович отдыхает и заодно выступает на концерте в Санкт-Петербурге. В своем аккаунте артистка показала кадры с речной прогулки. Между делом певица решила ответить на интересующие поклонников вопросы. Не удивительно, что ее фанатов больше всего волновали не ее песни и концерты, а ее сочная наливная грудь.
"Обожаю ваши спелые дыни. Опять про грудь написал, аааа!!!"; "Я постоянно с вами и с певицей Славой занимаюсь сексом во сне"; "Можно хоть один раз показать грудь? Весь мир ждет и очень хочет увидеть ее. Почему?" – изнемогали фанаты.
Анна Семенович с пониманием отнеслась к возбужденным поклонникам, которые так и брызгали слюной от вида ее упругих форм.
"Моя грудь штука эксклюзивная и только для избранных", – отметила артистка. При этом Семенович намекнула, что уважает себя и любит свои формы. Поэтому артистка подчеркнула, что сравнение с дынями ей неприятно.