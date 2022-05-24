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Барских, Панин, Макаревич: составлен позорный список артистов

Павел Рудченко

Павел Рудченко блогер

 Музыкальный критик, продюсер
Музыкальный критик Павел Рудченко составил позорный список артистов.
прочитано 13751 раз

1. Макс Барских – украинский певец, автор песен

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
В марте 2022 года в связи с началом спецоперации на Украине отменил все выступления в России и отказался возвращать деньги за проданные билеты. Его жесткое высказывание: "Территория России вычеркивается из моей географии. После всего того, что народ Украины пережил, в вашу дырявую Россию больше никто не захочет приезжать, да вас никто даже не захочет видеть по всему миру". Притом, что большая часть выступлений Барского проходила именно в России.

2. Алексей Панин – российский киноактер

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Показал свою истинную гражданскую позицию: "ПОЗОР РОССИИ! ЖИВИ, УКРАИНА! Стыдно что у меня Российский паспорт! Стыдно говорить, что я из России, и стыдно за Русский народ, который допустил все это!"

3. Андрей Макаревич – российский певец, лидер группы "Машина времени"

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Свою оппозиционное настроение начал проявлять ещё в годы горбачёвской "перестройки". Регулярный участник пробандеровских и антироссийских акций на Украине со времён "оранжевой революции".

4. Мария Максакова – украинская оперная певица

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вся ее истинная позиция в высказывании:
"Госпожа вице-президент США. Меня зовут Мария Максакова, я оперная певица и живу в Украине. Обращаюсь к Вам с большой надеждой и сочувствием. Вы приехали в Польшу с рабочим визитом и я верю, что вы тот человек, который может спасти мир от катастрофы. Я уверена, вы преодолеете все бюрократические преграды и трусость некоторых политиков, и небо над Украиной будет закрыто. Боже, благослови Америку. И слава Украине!"

5. Борис Гребенщиков – российский певец и поэт

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Еще в 2014 году вместе с некоторыми артистами записал выступление, показанное по телеканалу "1+1", осуждающее военный конфликт между Россией и Украиной.
Уехав в Европу дает сольные концерты, а заработанные гонорары отправляет в поддержку Украине.

6. Oxxxymiron – российский хип-хоп исполнитель, общественный деятель

Фото: oxxxymiron.com / Global Look Press / www.globallookpress.com
В январе 2021 года принял участие в протестах в поддержку Алексея Навального.
В феврале 2022 года выступил против военной спецоперации России на Украине. Провёл ряд благотворительных концертов, вырученные от их проведения средства регулярно направляет на помощь бегущим в Европу украинцам. Возвращаться в Россию не намерен.

7. Александр Гудков – российский телеведущий, шоумен

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
В феврале 2022 года осуждающе выступил против начала спецоперации на Украине:
"МНЕ СТЫДНО, ЧТО Я РОДИЛСЯ В ЭТОТ ДЕНЬ [24 февраля]".

8. Тина Кароль – украинская певица

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
В 2014 году Тина Кароль, рожденная в Магаданской области под именем Татьяна Либеран, по принципиальным соображениям отказалась ездить на гастроли в Россию.
8 мая в Берлине Тина Кароль приняла участие в памятном мероприятии по возложению цветов к мемориалу в Тиргартене по случаю 77-й годовщины освобождения Европы от национал-социализма. Певица спела вместе с украинской общиной гимн Украины.

9. Рэпер Face – известный российский рэпер

Фото: социальные сети рэпера Face
Постоянно заявляет о том, что ему "стыдно быть русским". Публично отрекся от своего российского гражданства: "Меня как российского артиста теперь практически не существует, как гражданина тоже. Я больше не собираюсь платить налоги в Россию, я уехал и больше не приеду в Россию, я больше не буду давать концерты в России. Когда-нибудь Россия станет достойным государством, с людьми, у которых современный и разумный менталитет, но сегодня это, к сожалению, не так. Потому что нравится вам всем это или нет, но будущее России за такими, как я, а не за такими, как вы. Свободу Украине".

И некоторые особо негативно настроенные западные артисты:

10. Шер – певица, актриса, музыкальный продюсер

Фото: Sebastian Fuchs via www.imago-im / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
В 2022 году во время начала военной спецоперации России на Украине, поддержала Украину. В своем твиттере Шер неоднократно поднимала тему проводимой спецоперации на Украине, призывала помогать украинцам. 18 марта певица написала о том, что собирается приютить украинских беженцев в своем доме. Ещё раньше, 23 февраля, Шер в своем твиттере назвала Путина деспотом, готовым восстановить Советский Союз.
А еще в 2014 году Шер высказалась так: «Пока в России не начнут нормально относиться к геям и лесбиянкам, я не собираюсь выступать в этой стране и я ее начинаю не любить», — так обозначила она свою позицию.

11. Морган Фримен – американский актер, режиссер

Фото: Ariana Ruiz/Pi / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
В сентябре 2017 года Морган Фримен записал видеообращение, в котором призвал защитить демократию США от нападок со стороны России. Фримен попросил президента США Дональда Трампа признать вмешательство России в президентские выборы и защитить демократию. Это выступление вызвало большой резонанс.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 мая 2022, 04:20 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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