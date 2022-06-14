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Шпинат, клубника, лук: Высоцкая выдала рецепт "извращенского" салата
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Шоу-бизнес
Шпинат, клубника, лук: Высоцкая выдала рецепт "извращенского" салата

Шпинат, клубника, лук: Высоцкая выдала рецепт "извращенского" салата

Юлия Высоцкая поделилась рецептом необычного салата.
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В личном блоге артистка опубликовала рецепт блюда, которое явно подойдет не всем. В салате, который предлагает приготовить супруга Андрея Кончаловского, сочетается несочетаемое: овощи, ягоды и... соль!

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Юлия Александровна Высоцкая

Юлия Александровна Высоцкая актриса, телеведущая, кулинар

Для приготовления одной порции необходимо выделить 25 минут. Впрочем, вряд ли на две тарелки уйдет больше времени, а вот компоненты стоит удвоить. Ингридиенты:

  • 4–5 ягод клубники;
  • 2 горсти шпината;
  • 1 киви;
  • 1 луковица шалота;
  • 1 ст. ложка бальзамического уксуса;
  • 1 ст. ложка любого орехового масла;
  • 1 ст. ложка оливкового масла;
  • 1 ч. ложка коричневого сахара;
  • щепотка морской соли.

Для начало нужно очистить киви от кожуры и нарезать его кружочками, а затем разделить клубнику на четыре части. После этого очистить лук шалота, нарезать тонкими кольцами и замариновать в уксусе.

На тарелку выложить шпинат, на него – киви, а затем клубнику. Затем, говорит Юлия Высоцкая, уже добавить лук, сбрызнуть маслами и посолить.

Подписчики артистки неоднозначно отреагировали на столь экстравагантный рецепт. Некоторые отметили, что обязательно попробуют, а вот большинство посчитало, что вкуснее все-таки употребить в пищу все ингредиенты по отдельности. Народ счет салат несколько "извращенским".

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 июня 2022, 06:11 Источник: Телеграм-канал Юлии Высоцкой ✓ Надежный источник
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