Когда все есть: о чем мечтают избалованные дети Киркорова

В День защиты детей король российской поп-музыки вместе со своими наследниками посетил модный показ новой коллекции детской одежды, который собрал множество селебрити. Дочь Филиппа Киркорова наряду с детьми других знаменитостей даже приняла участие в показе одежды бренда Katee`s kids в качестве модели.
Корреспонденту Пятого канала удалось пообщаться с наследниками Киркорова за кулисами мероприятия и выяснить, о чем мечтают дети, избалованные вниманием знаменитого отца – те, у которых все есть. В основном речь шла о профессиональных мечтах.
Оказалось, что сын Киркорова мечтает стать футболистом да не абы каким, а занять достойное место в ряду таких выдающихся спортсменов, как Криштиану Роналду или Лионель Месси. Звездный отец, похоже, вполне одобряет тягу сына к спорту.
Что касается Аллы-Виктории, то она даже не знает, о чем мечтает, а может быть, ее мечты столь амбициозны, что скромная девочка просто предпочла сохранить их в секрете. При этом наследница поп-короля однозначно заявила, что быть моделью или певицей она не хочет, хотя отец видит в ней хороший потенциал для артистической карьеры.
Алла-Виктория и Мартин еще не закончили учиться – для них учебный год завершится только в июле. Уже известно, что после этого наследники Филиппа Киркорова отправятся на отдых в Грецию.