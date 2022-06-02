Грязные мужики потянули потные ручонки к брошенной Виторганом развратнице Нинидзе: Отвратительно!

О неприятном эпизоде актриса рассказала сегодня в своем телеграм-канале. Все произошло на улице средь бела дня. Увидев подъезжающий автобус, Нино Нинидзе решила добежать до него, но вслед ей, образно говоря, так и потянули потные ручонки грязные мужики.
"Вслед слышу сигналы рабочих и мерзкие "эй"… отвратительно!!!" – высказалась возмущенная артистка.
Судя по всему, неотесанные рабочие приняли звезду за какую-нибудь развратницу из-за ее внешнего вида. Можно предположить, что Нинидзе была одета вполне прилично, но похотливым мужикам даже простое летнее платье кажется развратным. На этом фоне у актрисы даже возник вопрос: как одеваться женщине летом, чтобы не слышать насмешливые и унизительные комментарии от прохожих.
К сожалению, Максима Виторгана не оказалось рядом, чтобы защитить возлюбленную от насмешек. Напомним, что актер еще весной улетел в Израиль, бросив свою пассию одну в Москве. Сами артисты не комментируют свои отношения, а пользователи Сети все гадают: на время Виторган бросил Нинидзе или уже навсегда. Надо сказать, что у пары довольно много поклонников, которым бы искренне хотелось, чтобы у влюбленных все было хорошо.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Максима Виторгана посадили на кол из-за брошенной Нино Нинидзе.