“Плюнуть и растереть!”: Виторгана посадили на кол из-за мук брошенной Нинидзе

В прошлом месяце Максим Виторган отправился в Израиль, бросив свою возлюбленную Нино Нинидзе одну в Москве. Такой поступок натолкнул поклонников на мысли о расставании пары, ведь та, кажется, еще совсем недавно демонстрировала в соцсетях идиллию.
Ни Максим, ни Нино не комментируют слухи, касающиеся их личной жизни. И если экс-супруг Ксении Собчак хранит молчание, актриса лишь их подогревает. Например, недавно Нинидзе опубликовала снимок, на котором запечатлена в черном платье и с полупрозрачными длинными перчатками. На кадре звезда кино прикрыла грустное лицо руками. "Душа замерла... тонкая, хрупкая, ранимая... Смирно ждет, верит, любит...", – подписала фотографию избранница 49-летнего актера.
Интернет-пользователи пораскинули мозгами и пришли к выводу: Нинидзе страдает из-за любви и одиночества. Самые преданные поклонники Нино решили вступиться за нее и образно посадить на кол оставившего возлюбленную Виторгана. "Плюнуть и растереть!", "Где Виторган?!", "А он там читает прозу юным девам", – прокомментировали фанаты новую публикацию артистки в соцсети.
Нино Нинидзе уже давно пребывает в грустном настроении. Недавно избранница Максима Виторгана снова заставила поклонников переживать. Подробнее о том случае писали "Дни.ру".