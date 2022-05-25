Брошенная любовница Виторгана покрылась белой плесенью

Весной Максим Виторган улетел в Израиль, бросив свою пассию Нино Нинидзе одну в Москве. Вскоре публика заговорила о возможном расставании пары, но ни актер, ни артистка не стали комментировать домыслы. Напротив, девушка лишь подогревала слухи, делая двусмысленные публикации в социальных сетях.
Нинидзе давала понять, что некоторое время пребывала в печальном настроении, а также намекала на перемены в жизни. Сейчас артистка, справившись с меланхолией, увлеклась работой. Например, недавно она поведала подписчикам своего телеграм-канала, что записывает новую песню, и поинтересовалась у поклонников, что им хотелось бы послушать.
Записывая видеосообщение, Нино сверкнула голой грудью, которую едва скрывала рубашка. За демонстрацию интимной части тела знаменитость тут же извинилась и продолжила общаться с фанатами. На лице актрисы в тот момент было нечто белое, похожее на плесень. Скорее всего, она нанесла средство по уходу за кожей.
Ранее поклонники вступились за оставшуюся в одиночестве Нино Нинидзе. Актриса поделилась сокровенными мыслями, из-за которых публика сделала вывод: Максим Виторган бросил возлюбленную. Слова артистки и комментаторов приводили "Дни.ру".