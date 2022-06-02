"Ты обманываешь всю страну!": Кеосаян наотмашь врезал лживому Галкину после гей-скандала

Несколько месяцев назад Максим Галкин вместе со своей знаменитой женой Аллой Пугачевой улетел в Израиль, откуда стал критиковал действия российской власти и армии, выступать против спецоперации на Украине, распространять ложную информацию о действиях вооруженных сил РФ. В ответ на это журналистка Маргарита Симоньян в передаче Владимира Соловьева назвала юмориста мразью, а также геем, женившимся ради собственный выгоды на пожилой женщине.
Вскоре после этого на главного редактора RT ополчились друзья Галкина и Пугачевой, сделав ряд заявлений в соцсетях. Супруг журналистки, режиссер Тигран Кеосаян, конечно же, похвалил ее и объяснил общественности, что та имела в виду. По его словам, Маргарита указала на то, что Максиму, который якобы врет россиянам, следует разобраться со своей жизнью и быть честным перед аудиторией и лишь потом претендовать на совесть нации.
"Ты обманываешь всю страну в том, что являешься гетеросексуальным мужчиной, который без памяти любит женщину", – сказал Тигран, словно наотмашь врезал юмористу.
Сексуальные предпочтения – личное дело каждого, согласился Тигран Кеосаян. Однако, по его словам, выбор Максима Галкина сложно назвать частным, поскольку тот сделал карьеру на рассказах консервативному обществу о любви к женщине.