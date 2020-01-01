Тигран Кеосаян — российский кинорежиссер, актер, сценарист и телеведущий. С декабря 2009 года по декабрь 2010 года — исполнительный продюсер телеканала "ДТВ" (впоследствии — "Перец").
В 1994-м окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1995-м снялся в клипе на песню Софии Ротару "Ночной мотылек". Самые известные режиссерские работы: "Бедная Саша" (1997), "Президент и его внучка" (1999), "Ландыш серебристый" (2000).
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