"Решила всех шокировать": опозорившаяся во МХАТе Бузова вновь лезет на сцену

Экс-ведущая "Дома-2" находится в предвкушении старта своего нового шоу "Вот она я!". Подготовка к масштабному концерту потребовала от Ольги Бузовой много времени и сил. Премьера состоится уже 4 июня в столичном Крокус Сити Холле.
Поклонники Бузовой давно предполагали, что певица готовит нечто особенное, теперь же эти догадки подтвердились информацией на официальном сайте мероприятия. Оказалось, что блондинка будет не только петь и танцевать, но и вновь предстанет в роли актрисы, ведь она готовит собственную театральную постановку!
"Ольга решила всех снова шокировать," – прямо говорится на сайте шоу.
Певица обещает зрителям продемонстрировать уникальную хореографию и особенные видеоинсталляции. Благодаря таланту Бузовой, каждый гость должен почувствовать себя на ее концерте героем, попавшим в какой-то невероятный мир.
Судя по такому анонсу, Ольга Бузова по-настоящему упряма. Прошлый театральный опыт поющей ведущей многим пришелся не по душе. Выступление Бузовой во МХАТе в Сети и даже в профессиональном сообществе многие называли провалом. Однако опозорившаяся на всю страну блондинка не сдалась и теперь вновь лезет на сцену, чтобы показать в том числе свое актерское мастерство.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как замахнувшуюся на "Евровидение" Ольгу Бузову спустили на землю.