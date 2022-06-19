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Шоу-бизнес
Вывалившей поименный список российских содомитов Шукшиной светят нары: Возбудить уголовное дело

Вывалившей поименный список российских содомитов Шукшиной светят нары: Возбудить уголовное дело

На днях в телеграм-канале Марии Шукшиной появился поименный список представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Автор проекта "Доступное право", бизнесмен Сергей Романов рассказал, что ей грозит за подобные действия.

Продолжение: Шукшина выкатила поименный список содомитов российского ТВ: Считают нас за быдло
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Под раздачу попали ведущие Первого канала Александр Васильев, Николай Цискаридзе и Филипп Киркоров. По мнению автора комментария, который распространила Мария Шукшина в своем телеграм-канале, вероятно, в СМИ народ "уже откровенно считают за быдло", раз допускают подобное.

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 Мария Васильевна Шукшина

Мария Васильевна Шукшина телеведущая и актриса

По словам специалиста, по законам России человек, которого внесли в "список содомитов", а потом еще и рассказали об этом публично, может попробовать воспользоваться 152-й статьей Гражданского кодекса РФ "Защита чести, достоинства и деловой репутации". По этой статье можно подавать иск в суд и потребовать опровержения ранее сказанного плюс компенсацию морального ущерба.

Правда, тонкость в том, что гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Также по словам Сергея Романова, только судья будет решать, можно ли считать ударом по чести или деловой репутации факт того, что кого-то публично назвали "геем".

"Проблема в том, что решение будет приниматься исходя из внутренних убеждений судьи, поскольку каких-либо четких ориентиров в данном случае нет. Здесь материи эфемерные, нематериальные. В принципе, нашем обществе, избавленном от излишней толерантности, есть шанс, что действия, описанные выше, суд сочтет за оскорбление. Хотя, если истец докажет, что именно из-за этого случая его доходы упали в три раза, то налицо будет вред, нанесенный деловой репутации, и дело можно выиграть. Но, как мы все понимаем, доказать связь нелицеприятного эпитета и провалов в бизнесе практически нереально", – говорит эксперт.

Сергей Романов. Фото: личный архив

Помимо этого, по словам Сергея Романова, все оскорбленные могут попробовать воспользоваться статьей 128.1 Уголовного кодекса РФ "Клевета". В этом случае ситуацию можно раскрутить более серьезно, поскольку обращаться нужно не в суд, а в полицию, и за дело возьмутся правоохранительные органы.

"Однако действия по публикации сведений в телеграм-канале (и вообще в Сети) являются еще более тяжким правонарушением", – предупредил Романов.

По закону клевета, высказанная через интернет, наказывается более сурово – от штрафа в размере до миллиона рублей до лишения свободы на срок до двух лет. То есть есть вероятность, что Марии Шукшиной, распространившей поименный список, светят нары – правда, только в худшем случае. Если все-таки оскорбленные звезды захотят наказать коллегу, им стоит обращаться в полицию всем вместе.

"В полиции должны усмотреть признаки преступления в сложившейся ситуации и возбудить уголовное дело. Если оно через все бюрократические препоны доберется до суда, то судья еще должен вынести обвинительный приговор – только тогда нарушитель будет наказан. Видится, что для надежности дела в полицию нужно обращаться сразу всем участникам этого списка", – говорит Сергей Романов.

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Фото: Gennadii Usoev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 июня 2022, 08:21 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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