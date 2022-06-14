"За денежку любить Родину": Шукшина шокировала народ ошеломляющими гонорарами

Подписчики Марии Шукшиной были шокированы гонорарами Дмитрия Киселева и Ольги Скабеевой, которые она выложила.

24 февраля на Украине началась специальная операция, из-за чего возросла необходимость в получении информации. На время было приостановлено вещание некоторых развлекательных передач, зато стало больше политических шоу. Именно поэтому такие телеведущие, как Ольга Скабеева и Дмитрий Киселев начали буквально жить на работе. Однако, как оказалось, за тяжкий труд они были неплохо вознаграждены. Об этом сообщила Мария Шукшина, чем вызвала возмущение публики.

Актриса опубликовала фотографию договора, в котором говорилось об ошеломляющем вознаграждении некоторых представителей мидиаиндустрии (всего семь человек) ко Дню России. Так, Дмитрий Киселев и еще несколько человек получили премии в размере двух миллионов рублей. Ольга Скабеева и другие удостоились меньшей награды. Так, им заплатили всего один миллион рублей. Сама Шукшина не стала комментировать происходящее. А вот подписчики буквально в пух и прах разнесли верных профессии людей. По их мнению, это было несправедливо.

"Что происходит?! Кто -нибудь объяснит что происходит?", "А остальным? Кто возит гуманитарку на передовую, кто собирает и покупает, кто кормит ребят, лечит на передовой? Нормально так наградили, остальные по умолчанию?", "А мы всем миром собираем детям на лечение и защитникам нашим!", "Если Патриоту Родины нужно платить, какой он/она тогда патриот?", "За денюжку Родину любить приятнее", – написали возмущенные пользователи сети.