Екатерина Андреева выстрелила в лоб насильнику: А с виду приличная девочка

Ведущая Екатерина Андреева любит привносить в свою жизнь острые ощущения. Путешествия в самые отдаленные уголки мира, экстремальные активности, экзотический отдых — это все о ней.
Андреевой удалось в очередной раз удивить поклонников. Телеведущая продемонстрировала свои способности в стрельбе. Она обнародовала в социальных сетях видео, на котором показала мишень. Примечательно, что цель была стилизована под зомби, который взял в заложники девушку.
Андреева не без доли юмора сообщила, что сразу обезвредила насильника точным попаданием в голову. "А с виду так и не скажешь, приличная девочка... Первый выстрел насильнику был прямо в лоб. Потому что не надо совершать преступлений!", — сказала она.
Напомним, ранее модный эксперт Наз Маер раскритиковал гардероб Андреевой. Он отметил, что на работе ведущая отдает предпочтение приталенным пиджакам и идеальной укладке, а в обычной жизни она позволяет себе расслабленный лук. По мнению стилиста, это часто выходит звезде боком.
Маер заявил, что эксперименты Андреевой выглядят не совсем уместно. Эксперт привел в пример снимок, на котором ведущая одета в рубашку, джинсы и довольно громоздкие кроссовки.