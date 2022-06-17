Брошенная близкими зареванная Бузова покинула Россию

Ольга Бузова неожиданно решила в гордом одиночестве уехать из России.

После начала спецоперации на Украине многие представители отечественного шоу-бизнеса уехали за границу: одни обещали вернуться, а другие открестились от годами кормившей их родины. Те артисты, которые все же остались в России, несмотря на непростые времена, продолжают дышать полной грудью. У Ольги Бузовой, например, отгремело грандиозное шоу.

К мероприятию поющая телеведущая готовилась целых два года, а когда наконец-то все произошло, она удивила фанатов новостью. В своем микроблоге артистка опубликовала снимок, сделанный в аэропорту. Как оказалось, теледива покидает Россию, причем надолго. Экс-звезда "Дома-2" не стала скрывать: на родине ее не будет целых полтора месяца. При этом она не рассказала, куда именно направляется.

"У меня сейчас двоякое ощущение... И очень хочется уехать, и знаю, что очень буду скучать", – написала в своем микроблоге Ольга Бузова.

Поющая телеведущая призналась, что это путешествие будет не похоже на предыдущие. Дело в том, что полетит она одна – без близких людей в лице ее команды. Перед отъездом брошенной всеми артистка попрощалась с близкими и любимой собакой, из-за чего приехала в аэропорт зареванной. Тем не менее, Ольга Бузова готова к путешествию и попросила фанатов держать за нее кулачки.