"Меня нет больше": Закатившая глаза побитая Бузова промычала последнее слово

Ольга Бузова показала шокирующее видео.

Наконец-то в жизни поющей телеведущей произошло событие, которое оно так ждала. В начале июня она устроила грандиозное шоу "Вот она я". Два года экс-звезда "Дома-2" репетировала номера, отрабатывала вокал и доводила до идеала концепцию каждого выхода на сцену. Несмотря на то, что важное событие в жизни Ольги Бузовой позади, она до сих пор не может отойти от произошедшего.

Накануне артистка решила, так сказать, промолвить последнее слово, связанное с шоу, опубликовав на своем канале видеоролик, чтобы показать поклонникам, как проходила финальная подготовка, а также закулисье мероприятия. Более того, туда попали кадры, на которых показан момент, когда поющая телеведущая на репетиции готовится подняться к потолку для финального номера. "Я реально могу отключиться", – предупредила теледива и на всякий случай разместила за кулисами помощников с нашатырем.

Но самые шокирующие кадры были в конце видео. Там показан момент, когда шоу только-только закончилось, а Ольга Бузова пытается осознать происходящее. Она, еле дыша из-за огромной нагрузки на сцене, закатив глаза и повалившись на стул, призналась, что отдала шоу всю себя. "У меня... Меня нет больше", – промычала уставшая экс-звезда "Дома-2".

Кроме того, выяснилось, что шоу для поющей телеведущей не прошло без травм. Сразу после своего финального номера Ольге Бузовой понадобились медикаменты, чтобы обработать жуткие синяки, которые появились от ударов во время выступления.