"Кончить не может": Вскрылись интимные проблемы часами прыгающей на муже Седоковой

Анна Седокова раскрыла пикантные подробности своей личной жизни.

Два года назад одна из самых сексуальных представительниц российской эстрады вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму. Причем пару даже не смутила разница в возрасте: спортсмен младше своей избранницы на десять лет. Кажется, что отношения у Анны Седоковой с молодым мужем идеальные.

На днях вышло свежее интервью с певицей, в котором она похвасталась, что ее интимной жизни сейчас можно только позавидовать: мол, ее близость с баскетболистом длится не пятнадцать минут, а целых два часа! "Мой муж ненасытный... Я иногда хочу поменьше", – откровенно заявила экс-солистка группы "ВИА Гра".

Поклонники, наверняка, порадовались за своего кумира, а вот ее коллега по творческому цеху Наталья Штурм не нашла повода для гордости и восхищения. Певица, наоборот, посочувствовала Анне Седоковой, а заодно обнародовала серьезные проблемы в ее интимной жизни: мол, артистке приходится часами прыгать на муже совсем не потому, что он ненасытный.

"Анечка, ваш секс длится по 2 часа, потому он кончить не может", – написала в своем микроблоге Наталья Штурм.

Она, к тому же, объяснила, что, скорее всего, эта проблема связана с ростом Яниса Тиммы, а он, кстати, выше двух метров. Так вот, по мнению Натальи Штурм, с высокими парнями всегда такое случается. "Выносливость тебе в руки!", – обратилась к Анне Седоковой певица.