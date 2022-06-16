Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Конец": 27-летняя Арзамасова поставила точку в романе с 48-летним Авербухом
"Плачь, Андрюша!": Страшную болезнь Малахова раскрыли на ТВ
"Вот наша новая Пугачева": россиянам представили Примадонну вместо убежавшей
"Вот-вот наступит день": Намучившаяся с больным Кончаловским Высоцкая сообщила важную новость
партнеры
Четверг
16 июня
Лента новостей
20:20
"Кончить не может": Вскрылись интимные проблемы часами прыгающей на муже Седоковой
19:33
"Вынуждают рожать": совратившая 14-летнего юнца Шпица оказалась в интересном положении
19:02
"Насквозь голубой": Впутавшийся в гей-скандал Корчевников вставил по самое не хочу деду-извращенцу
18:47
Заколотая любовницей мужа москвичка испустила дух за полминуты до приезда скорой
18:23
"Девственность потерял": игривый Михалков принудил юркого Галкина пощупать бодрый сучок
17:45
"Решила уйти": Жена доживающего Мартиросяна поставила точку в разрыве
17:36
"Певичка из фанерной группы": Кравец возмущена появлением в Москве памятника Фриске
17:04
Деньги не пахнут: Лизнувшая между булок у властей Латвии Хаматова обчистила россиян на миллионы
16:22
"Царствие небесное": Недавно выскочившая замуж Орлова похоронила любимого человека
15:46
"Щемит сердце": Счастливый Буйнов оставил родину в тяжелые времена
15:06
"Укусила змея": поход в лес для тюменского грибника обернулся реанимацией
14:58
В Якутии появится атомная станция малой мощности
14:45
"Г*** смыть нечем": вымазанная в пахучей жидкости Асмус навалила кучу в пакет
14:41
Кровавая расправа: озверевшая любовница заколола ножом жену своего избранника
14:37
"Сегодня на свободе": после вердикта суда раздавленный Шаляпин известил о тюремном заключении
14:08
"Дал им": натирающий промежность здоровенным прибором Галкин предложил ребятам вставить посерединке
13:34
"Свадьба": Кадры замужней Кабаевой в белоснежном наряде вызвали шок
13:29
Седой музыкант взял реванш над раскрывшей рты молодежью (видео)
13:05
"Разрыв печени": прибитую лошадиным копытом девочку заново собрали врачи
12:46
Секс по-стариковски: проказница Долина с дряблой грудью устроила шоу
12:39
"Я ничего ей не обещал!": Сын Градского отправил тетю на тот свет из-за квартиры
12:35
Не пошла по стопам отца и наотрез отказалась жить в России: какой выросла дочь Соловьева
11:59
Грозная толпа фанатиков ринулась сражаться за Донбасс: видео
11:36
"Теряет стройность": Изрезанная на старости лет Буланова жестко оконфузилась с туалетом
11:24
39-летняя Александрова с огромным животом рассказала о беременности после диагноза "бесплодие"
11:21
Интерьер как зеркало души: что дизайн квартиры может сказать о ее владельце
11:04
"Придется кому-то отслюнявить": бросивший Россию Галкин рассказал о месте на Новодевичьем кладбище
10:45
"Ненавидит": убогую эпизодницу Ахеджакову раздавили одной левой
10:32
"Мест уже нет": Планы россиян улететь в Турцию с треском провалились
10:32
Ух! Сношавшийся с Королевой Тарзан слил эротическое фото
09:57
"Переименование Киева в Нуланд": Володин заявил о превращении Украины в колонию США
09:45
Постарела и сморщилась: вылупившую глаза Муравьеву нагло застукали с камерой
09:41
"Беспорядочные отношения": Обрюхаченная тремя мужиками Седокова предалась разврату с 16 лет
09:04
"Почти ослепла": как жила принцесса Диана в преддверии чудовищной смерти
08:42
Ему уже не нужно: Боярский отдает под снос дом умирающего Краско
08:41
"Еще и беременная!": 51-летняя Кудрявцева снова станет мамой
07:44
Простой способ вынести аномальную жару – рекомендация кардиолога
06:08
"Прагу" на Арбате отреставрируют
04:23
Поменял фамилию, поселился у цыган и бросил жену ради вдовы друга: что стало с известным Михайловым
02:33
Названы главные требования к арендаторам
00:11
Лукьян Ветряк: приметы и традиции в народный праздник 16 июня
21:15
Засунувшего язык между булок Киркорова публично приперли к стенке
20:35
"Меня нет больше": Закатившая глаза побитая Бузова промычала последнее слово
19:58
Вставила и радуется: Развратная жена Цекало затолкала толстый конец по самые гланды
19:20
"В интересное время живем": Жирующий Киркоров разводит на огромные деньги нищий народ
18:34
Новый поворот в судьбе шоу "Вечерний Ургант": детище беглого телеведущего прибрали к рукам
17:59
"Компроматы по гейской тематике": прыгнувшего в объятия мужиков Галкина прищучили
17:14
"Уволили": Болезненно вздувшегося Малахова послали к чертовой бабушке с телевидения
16:32
Держит на привязи: Любимая женщина озабоченного Цискаридзе вывалила правду-матку
15:45
Шок! Расплющенное лицо мертвой Фриске сунули в камеру
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Теряет стройность": Изрезанная на старости лет Буланова жестко оконфузилась с туалетом
39-летняя Александрова с огромным животом рассказала о беременности после диагноза "бесплодие"
"Разрыв печени": прибитую лошадиным копытом девочку заново собрали врачи
"Певичка из фанерной группы": Кравец возмущена появлением в Москве памятника Фриске
Грозная толпа фанатиков ринулась сражаться за Донбасс: видео
"Я ничего ей не обещал!": Сын Градского отправил тетю на тот свет из-за квартиры
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Кончить не может": Вскрылись интимные проблемы часами прыгающей на муже Седоковой

"Кончить не может": Вскрылись интимные проблемы часами прыгающей на муже Седоковой

Анна Седокова раскрыла пикантные подробности своей личной жизни.
прочитано 265 раз

Два года назад одна из самых сексуальных представительниц российской эстрады вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму. Причем пару даже не смутила разница в возрасте: спортсмен младше своей избранницы на десять лет. Кажется, что отношения у Анны Седоковой с молодым мужем идеальные.

ПО ТЕМЕ

"Беспорядочные отношения": Обрюхаченная тремя мужиками Седокова предалась разврату с 16 лет

 Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

На днях вышло свежее интервью с певицей, в котором она похвасталась, что ее интимной жизни сейчас можно только позавидовать: мол, ее близость с баскетболистом длится не пятнадцать минут, а целых два часа! "Мой муж ненасытный... Я иногда хочу поменьше", – откровенно заявила экс-солистка группы "ВИА Гра".

Поклонники, наверняка, порадовались за своего кумира, а вот ее коллега по творческому цеху Наталья Штурм не нашла повода для гордости и восхищения. Певица, наоборот, посочувствовала Анне Седоковой, а заодно обнародовала серьезные проблемы в ее интимной жизни: мол, артистке приходится часами прыгать на муже совсем не потому, что он ненасытный.

"Анечка, ваш секс длится по 2 часа, потому он кончить не может", – написала в своем микроблоге Наталья Штурм.

Она, к тому же, объяснила, что, скорее всего, эта проблема связана с ростом Яниса Тиммы, а он, кстати, выше двух метров. Так вот, по мнению Натальи Штурм, с высокими парнями всегда такое случается. "Выносливость тебе в руки!", – обратилась к Анне Седоковой певица.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Анна Седокова. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 июня 2022, 20:20 Источник: Телеграм-канал Натальи Штурм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сверкнувшую трусами Седокову перепутали с Семенович

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Поменял фамилию, поселился у цыган и бросил жену ради вдовы друга: что стало с известным Михайловым

Как живет звезда сейчас
Шоу-бизнес

"Уволили": Болезненно вздувшегося Малахова послали к чертовой бабушке с телевидения

Появились подробности
Шоу-бизнес

"Певичка из фанерной группы": Кравец возмущена появлением в Москве памятника Фриске

Город стал кладбищем

Шоу-бизнес

"Теряет стройность": Изрезанная на старости лет Буланова жестко оконфузилась с туалетом

Певицу раскртиковали

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
Ссоры, проблемы со здоровьем, потеря денег: Глоба предупредила знаки зодиака об опасностях в июне
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 23 по 29 мая 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы
Володин сообщил об отмене атиковидных ограничений в Госдуме
Нагадил и ушел: как коронавирус изуродовал российских звезд

Спорт

"Заслужил": Федотова назначили главным тренером ЦСКА
Умар Кремлев – за бокс во благо
Как же так? Ягудин и Тотьмянина сбежали из страны вслед за Пугачевой
Стало известно об уходе Дзюбы после онанизма

Регионы

"Укусила змея": поход в лес для тюменского грибника обернулся реанимацией
В Якутии появится атомная станция малой мощности
Бесплатный проезд, приятные бонусы и денежная награда: Жителям Подмосковья доступна господдержка
В Тюмени при падении с 4-го этажа погиб рабочий
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+