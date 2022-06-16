"Беспорядочные отношения": Обрюхаченная тремя мужиками Седокова предалась разврату с 16 лет

39-летняя Анна Седокова стала гостьей ютуб-шоу Ляйсан Утяшевой "Дерзкая готовка".

В откровенной беседе экс-солистка группы "ВИА Гра" поделилась своими секретами и воспоминаниями, многие из которых оказались не самыми приятными. Анна Седокова – трижды мама, соответственно ей пришлось трижды быть обрюхаченной разными мужиками-избранниками. И если первые разы после родов тело как-то само сдувалось, то после третьих родов женщине пришлось бороться с лишним весом. Тогда певица пожалела, что не ввела в свою жизнь правильные пищевые привычки в более молодом возрасте.

"Беспорядочные отношения с едой," – с юмором описала Седокова свои молодые годы.

Также исполнительница рассказала, что уже в 16 лет она начала работать. Сначала девушка немного была моделью, но вскоре заметила объявление на клубе, в котором показывали стриптиз, – там требовалась ночная ведущая. Седоковой нужна была работа, поэтому она согласилась. Уже в 16 лет ей пришлось так или иначе предаться разврату – стать частью шоу. В обязанности Анны входило объявление стриптизеров, которые выходили на сцену "в леопардовых трусиках", а после оказывались и вовсе без них.

За ночь работы ведущей будущая звезда зарабатывала 30 долларов – это было неплохим гонораром, правда, 10 долларов ей приходилось тратить сразу же на такси, чтобы вернуться ночью домой. В такси Анна Седокова изо всех сил старалась не заснуть, так как всегда боялась, что ее завезут в лес и изнасилуют – трудные были времена.